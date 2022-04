Sinkende Inzidenz und ein "Neustart" zwischen Bund und Ländern

Die Corona-Kurve zeigt weiter nach unten. Gestern wurden 23.357 Neuinfektionen gemeldet, der geringste Freitagswert seit 14. Jänner, damals waren es 16.749 Neuinfektionen. Und auch die Sieben-Tage-Inzidenz sank sowohl im Bund als auch im Land.

Die Zahl der Todesfälle bleibt allerdings hoch. Gestern wurden in Österreich 40 Corona-Tote registriert, sieben davon in Oberösterreich. Hier ging die Zahl der Patienten auf Normalstationen von 425 auf 391 zurück. Intensivmedizinisch mussten 16 Patienten betreut werden, am Donnerstag waren es 22.

ZIB 1: Mit 1- April sind in Österreich neue Regeln für CoV-Tests in Kraft. Bei nicht wenigen Menschen heerrscht darüber zunächst einmal - Verwirrung.

Um einen "Einblick zu erhalten, was sich im Detail in den Krankenhäusern abspielt", kündigte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gestern bei einem Treffen der Gesundheitsreferenten von Bund und Ländern in Mellau (Vorarlberg) ein eigenes Register für Hospitalisierungen an. Mit diesem könne auch die Entwicklung von Long Covid besser überwacht werden. "Die Pandemie hat uns gezeigt, dass es in der Gesundheitspolitik viele Herausforderungen gibt, nicht nur bei der Finanzierung", sagte Rauch. Nun müsse man sich auf den Herbst vorbereiten, um nicht wieder "überrascht zu werden". Entspannt dürfte sich die Lage zwischen den Gesundheitsreferenten von Bund und Ländern haben. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) sprach von einem "sehr intensiven Austausch, den wir uns lange gewünscht haben". Vorarlbergs Landesrätin Martina Rüscher (VP) bezeichnete das Treffen gar als "Neustart".

Vorwürfe, dass die neue Testverordnung zu spät verabschiedet worden wäre, wies Rauch gestern zurück. Das gestern gestartete System "funktioniere gut". Allfällige Anlaufschwierigkeiten würden beseitigt, auch werde das Testregime laufend evaluiert. "Wer sich testen lassen will, bekommt einen Test", so der Minister.

Nicht nur die Corona-Pandemie war bei der Konferenz Thema. Auch bei der Influenza-Impfung 2023 Neuerungen kommen. Bund, Länder und Sozialversicherung werden gemeinsam eine Impfkampagne aufziehen. Für Personen unter 15 und über 60 Jahre sowie für Rezeptgebührenbefreite soll die Impfung gratis sein. Der Gesundheitsminister sprach von einem "historischen Beschluss". (mis)