Sigmar Gabriel und der Sprung in den Abgrund

Die deutsche Koalition aus SPD, Grünen und FDP werde bis zum regulären Wahltermin 2025 halten, sagte Sigmar Gabriel (SPD), ehemals deutscher Vizekanzler, Mittwochabend bei einem Hintergrundgespräch in Linz. Gabriel war Vortragender eines Empfangs im Donauforum der Oberbank.

Dass einer der drei Regierungspartner Lust auf vorgezogene Wahlen haben könnte, ist für Gabriel unvorstellbar: "Sie springen doch auch nicht freiwillig in den Abgrund." Die Unzufriedenheit mit der Ampel-Koalition verstehe er. Die drei Parteien seien in einer Phase, in der sie nur noch eine Hoffnung haben würden: "Vielleicht passiert ja noch was, das die Stimmung dreht."

Insgesamt war Gabriels Ausblick auf 2024 wenig optimistisch: "Die Risiken steigen, vor allem, wenn man auf die US-Wahl im November schaut." Egal wer dort am Ende gewinne, die Spaltung in den USA werde vermutlich noch tiefer sein.

Da sich US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatspräsident Xi Jinping derzeit offenbar annähern, könne man aber an dieser Flanke 2024 auf Beruhigung hoffen. Europas geopolitische Rolle beschreibt Gabriel mit Zynismus: "Wir wollen beim Golf-Masters mitspielen, dabei reicht es nicht einmal zum Minigolf."

Europa, so Gabriel, diene vielleicht da und dort wegen seiner Werte als Vorbild – aber die größte Stärke sei immer noch die ökonomische: "Wir sind der größte Binnenmarkt, Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt." Diese Stärke sollte man stärken, so Gabriel, stattdessen gebe es Proteste gegen Freihandelsabkommen mit den USA, und das mit haarsträubenden Argumenten, Stichwort "Chlorhühner". "Nicht einmal mit Kanada haben wir ein Abkommen geschafft, dem europäischsten Land Amerikas."

Auch Mercosur hänge in der Warteschleife. In dieses Vakuum stoße dann eben China. "Das Problem ist nicht, dass China so eine gute Strategie hätte, sondern dass wir keine haben", kritisiert Gabriel. Doch China habe auch Schwächen, vor allem wegen seiner Demografie: "China wird alt, bevor es reich wird", sagt Gabriel.

Autor Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion Wolfgang Braun

