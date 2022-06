"Sie machen denselben Fehler noch einmal"

Die Verträge sind unterschrieben, es fehlt nur noch die Behördengenehmigung. Reine Formsache, heißt es. Dann wird der Verkauf der Linzer Melamin- und Düngersparte der OMV-Tochter Borealis an die tschechische Agrofert-Gruppe vollzogen. Der Linzer Wirtschaftshistoriker Roman Sandgruber ordnet diesem Eigentümerwechsel symbolische Bedeutung zu. "Stickstoffdünger aus Linz hat beim Wirtschaftswunder eine große Rolle gespielt", sagt er. Der Entwicklungs- und Rationalisierungsschub in der heimischen Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion wäre ohne Technisierung, bessere Sorten, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, aber vor allem von Dünger aus Linz nicht vorstellbar gewesen.

Die Gleichung lautete und lautet heute noch: Dünger = mehr Nahrung. Daher ist der Verkauf der Düngersparte an einen tschechischen Großkonzern auch kein Firmenverkauf wie jeder andere.

Monopolkeule für Agrofert?

Dünger ist transportsensibel, ein zyklisches Produkt, das keine weiten Lieferwege verträgt. Mit dem Verkauf an Agrofert gibt man diesem die Monopolkeule in die Hand, befürchten Bauern. Mit der Loslösung von der Mutter OMV verliert die Linzer Dünger- und Melaminproduktion dazu ihren zentralen Schutzfaktor. 1989 wurde die Düngersparte von der damals noch zu 100 Prozent staatlichen OMV übernommen, das Argument damals hatte gelautet: "Da die OMV auch Erdgaslieferant der Agrolinz ist, bekommt die Linzer Produktion eine wesentlich stärkere Position." Niemand würde es wagen, einen Düngerproduzenten, hinter dem ein Erdgaslieferant steht, durch aggressive Preise zu attackieren.

2022 gilt das nicht mehr, ein Indiz dafür, dass in der Betriebswirtschaftslehre die Weisheit von gestern morgen durch ihr Gegenteil abgelöst werden kann. Das erfolgt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem EU-weit vermehrt über Ernährungssicherung debattiert wird. Es wird über Ausbau der Ackerflächen anstelle wie bisher über Flächenstilllegung gesprochen. In Bayern wurde vorgeschlagen, Ernährungssicherheit in das Grundgesetz aufzunehmen. Österreich wählt einen anderen Weg.

Günther Schwarz saß 16 Jahre im Vorstand der Agrolinz, die Mehrzahl davon als Vorstandssprecher. Er kann die Sache nicht verstehen. "Nachdem man begriffen hat, wie fatal die einseitige Abhängigkeit bei Gas von Russland ist, begibt man sich auch in der Düngerproduktion wieder in eine solche Zange. Das ist ein schwerer strategischer Schnitzer. Sie machen denselben Fehler noch einmal."

Aktuell ist Dünger knapp, alle Kapazitäten sind ausgelastet. Aber wenn der Markt "long" gehe und es Überschüsse gebe (dieses Auf und Ab ist Kennzeichen des Düngermarktes), kann Agrofert Druck auf seinen neuen Linzer Standort ausüben. Zudem wird Agrofert Betriebsgründe auf dem Linzer Chemiepark mit erwerben, eine strategische Industriereserve, die Land und Stadt verloren gehen.

Schwarz wundert sich, dass die heimischen Bauern und die Politik dies alles so kommentarlos hingenommen haben. "Die haben die Tragweite nicht erkannt."

Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) äußert sich diplomatisch: "Versorgungssicherheit ist zentral. Es muss uns weiter ausreichend Dünger zur Verfügung stehen, ich erwarte, dass der neue Eigentümer sich dieser Verantwortung bewusst ist und nicht eine Monopolstellung zu Lasten der Bäuerinnen und Bauern ausnutzt."

Historiker Roman Sandgruber traut sich nicht zu beurteilen, inwieweit Autarkie in der Düngerproduktion notwendig bzw. anzustreben wäre. Aber ganz sicher sei, sagt Sandgruber, dass im Gefolge von Corona und des Ukraine-Krieges Autarkie und Versorgungssicherheit plötzlich einen viel höheren Stellenwert hätten. Daher wäre der Agrolinz-Verkauf Anlass für eine wichtige Frage: Welchen Sinn haben Staatsbeteiligungen denn noch, wenn in diesen Firmen (wie der OMV) neben dem reinen Aktienrecht Aspekte wie Versorgungssicherheit oder Länderbelange nicht berücksichtigt werden? In diese Richtung zielt auch ein Vorstoß des ehemaligen OMV-Chefs Gerhard Roiss, der meinte, dass die Staatsbeteiligung an der OMV aus diesem Grund gänzlich zu hinterfragen sei.

Wieso muss die Agrolinz überhaupt veräußert werden? Dem Vernehmen nach ist der Linzer Standort wie auch die Melaminproduktion ertragreich und schreibt Gewinn. Sorgenkind und Verlustbringer ist ein französisches Tochterwerk, das von der OMV gekauft worden war – auf Druck des OMV-Aktionärs Mubadala (Abu Dhabi). Dahinter standen geopolitische Interessen Frankreichs als eine Art Schutzmacht Abu Dhabis.

Ein Indiz für Russifizierung?

Zuvor hatte die OMV diesen Erwerb der französischen Beteiligung noch verweigert (unter Gerhard Roiss). Als Roiss entfernt worden war, flutschte der Kauf problemlos durch. Österreich hatte in diesem geopolitischen Spiel die Rolle des Naiven.

Und ein weiteres Fragezeichen: Wie ist es überhaupt argumentierbar, dass die Agrolinz vor nicht einmal zwei Monaten an einen Russen verkauft hätte werden sollen – und zwar um 400 Millionen Euro weniger, als jetzt von Agrofert bezahlt wird? Der Ukraine-Krieg hat dies verhindert. Wer hätte diesen Mindererlös zu verantworten gehabt? 400 Millionen Euro sind ja kein Pappenstiel. Oder war auch dieser Schnäppchenpreis zugunsten eines Oligarchen Indiz für das Ausmaß der Russifizierung der OMV in der Ära Seele? Ganz von der Hand zu weisen ist dieser Eindruck nicht.