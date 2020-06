Sidlos Job und Straches Waterloo: Kanzler Kurz im Ibiza-Marathon

SPÖ und Neos wollen nicht glauben, dass die Postenbesetzungen bei Casinos, Staatsholding Öbag oder Nationalbank durch die türkis-blaue Regierung ganz ohne Zutun des Bundeskanzlers über die Bühne gegangen sein sollen. Per Antrag will man Sebastian Kurz (VP), der heute ab 10 Uhr seinen Zeugenauftritt im Ibiza-Untersuchungsausschuss hat, zur Herausgabe aller relevanten Daten, vom Kalender bis zu E-Mails und Chatverläufen, zwingen.

Damit der Antrag durchgeht, reicht die Zustimmung eines Viertels der Abgeordneten des Gremiums. Was aber lange nicht heißt, dass alle gewünschten Daten in den U-Ausschuss wandern. Das Kanzleramt entscheidet letztlich selbst, was für die Untersuchungen "abstrakt relevant" ist und was nicht. Neos-Fraktionschefin Stephanie Krisper verwies gestern noch einmal auf die "Vorlagepflicht gegenüber dem Parlament", der sich etwa auch Novomatic-Eigentümer Johann Graf und Ex-FP-Obmann Heinz-Christian Strache unterworfen hätten.

Ganz so freiwillig hat Strache die Daten ohnehin nicht übergeben, wie er als Zeuge im U-Ausschuss selbst beklagt hat. Er finde es "empörend, dass es aufgrund einer anonymen Anzeige eine Hausdurchsuchung gegeben hat und man diese zutiefst persönlichen Bereiche meines Handys damit gesichert hat", so Straches Darstellung. Vom nunmehrigen Listenführer, der sein Comeback bei der Wien-Wahl versucht, sind zuletzt auch SMS aufgetaucht, die vom Kanzler-Handy gekommen sein sollen (siehe Kasten). Auch die Telefone von Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner, Ex-Finanzminister Hartwig Löger (VP) und dem Vorstand der Staatsholding Öbag, Thomas Schmid (alle drei heute und morgen im U-Ausschuss), liegen bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Anders als die Genannten wird Kurz aber nicht als Beschuldigter in Sachen Postenschacher oder Gesetzesdeals geführt. Was dem Regierungschef aber die Möglichkeit nimmt, sich unter Hinweis auf laufende Ermittlungen zu entschlagen. "Der Kanzler muss drei Stunden lang unter Wahrheitspflicht Rede und Antwort stehen", hofft Krisper dadurch auf neue Erkenntnisse.

Ein früher Hinweis auf das „halb so wilde“ Video

Rechtzeitig zum Auftritt von Sebastian Kurz im U-Ausschuss sind SMS-Chats des Kanzlers mit Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache aufgetaucht. Die von „Österreich“ zitierten Dialoge betreffen aber nicht Postenschacher oder ähnliche Verdachtsmomente. Es geht um die Stunden vor der Veröffentlichung des Skandalvideos.

„Was kommt da genau?“, hat Kurz demnach gefragt. Straches lapidare Antwort: „Halb so wild. Viele falsche Vorwürfe, welche so nicht stattgefunden haben ... aber die Frage ist der Auftraggeber.“ „Silberstein?“, hat Kurz mit dem SP-Berater auch gleich einen Vorschlag für den Drahtzieher, den er später auch öffentlich äußert. „Wenn es so einfach wäre, wäre es schön!“, winkt Strache ab.

Im Kanzleramt kommentierte man die SMS als eine „völlig übliche und keine rechtlich bedenkliche Kommunikation“, die aber widerrechtlich an die Medien gelangt sei.

Am 17. Mai 2019 stellte die „Süddeutsche Zeitung“ Teile des Ibiza-Videos ins Internet. Ein Kriminalpolizist hat vor der Staatsanwaltschaft St. Pölten angegeben, dass ihn ein V-Mann bereits „einige Tage“ davor über ein Video informiert habe, bei dem Strache nicht gut wegkommen werde. Der FP-Obmann sei „im A...“, gaben die Beamten in einem dem U-Ausschuss vorliegenden Protokoll an. Der Informant, der in Kontakt zum Ibiza-Hintermann Julian H. gestanden sei, habe bereits 2018 das Bundeskriminalamt von dem Video in Kenntnis gesetzt.