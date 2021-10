Sickinger: "Das ist ein Super-GAU für die ÖVP"

WIEN. Als "extrem zynisch" und einen seltenen Fall für Inseratenkorruption, bei dem es auch Belege gebe, stuft der Politologe und Korruptionsexperte Hubert Sickinger die vorliegenden Informationen rund um die Anordnung einer Hausdurchsuchung bei der ÖVP ein. Dass die Boulevardmedien bei der Inseratenvergabe oft bevorzugt worden seien, auch um eine positive Berichterstattung zu erreichen, sei leider nichts Neues, so Sickinger. "Aber bei einem Ministerium eine Umfrage in Auftrag zu geben, die nichts mit dem Ministerium zu tun hat, damit ein innerparteilicher Flügel seine Interessen durchsetzt, das ist offensichtlich Untreue", so die klare Einschätzung von Sickinger.

Ein bis zehn Jahre Haft

Spannend werde nun, welche Kreise die Vorwürfe ziehen, denn: "Jeder, der zu diesen Tathandlungen beiträgt, macht sich genauso strafbar wie der, der sie umsetzt." Der Strafrahmen für Untreue und Bestechlichkeit liege bei einer Verurteilung zwischen einem und zehn Jahren Haft. Das gelte auch für denjenigen, der die Tat "begünstigt oder jemanden dazu bestimmt": "Kurz ist ganz klar der Begünstigte", sagt Sickinger.

Er sieht damit die Notwendigkeit des Antikorruptionsvolksbegehrens noch einmal unterstrichen: "Darin fordern wir ganz klar ein Ende der Inseratenkorruption." Zwar sei die Angelegenheit ein "Super-GAU" für die ÖVP, aber die Partei habe vorgebaut, so Sickinger: "Man hat der WKStA ja viel vorgeworfen, was faktenwidrig und nicht fair ist. Denn eine Staatsanwaltschaft darf über ein laufendes Verfahren nicht sprechen und kann sich so nicht wehren." (eiba)