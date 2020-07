Sicherheitsrat ohne Kurz empört die Opposition

Der Grund: Sebastian Kurz ist dem von allen Parteien beschickten Beratungsgremium des Bundeskanzlers zunächst ohne Begründung ferngeblieben. Krankheitsbedingt, hieß es später aus Kurz’ Büro. Mittwochvormittag nahm der Regierungschef wieder am Sommerministerrat teil.

"Ich glaube nicht an ein spontanes, sondern an ein geplantes Fernbleiben", sagte FP-Klubvize Dagmar Belakowitsch. Sie vermutet den Grund dafür im blauen Antrag, auch über das Verhältnis des Ex-Wirecard-Chefs Markus Braun zu Kurz, das "viel enger war als dargestellt", zu reden. 2017 hat Braun der ÖVP 70.000 Euro gespendet. Danach war er Mitglied im "Think Tank" des Parteiobmanns.

Die ÖVP hatte den Sicherheitsrat einberufen, um über den untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek zu reden. Marsalek soll in Libyen eine Söldnerarmee zur Flüchtlingsabwehr geplant haben und deshalb auch bei den Ex-Verteidigungsministern Hans Peter Doskozil (SP) und Mario Kunasek sowie bei Ex-Innenminister Herbert Kickl (beide FP) vorgesprochen haben. Belakowitsch sprach von "Nebelgranaten". Für SP und Neos ist Kurz’ Fernbleiben "eine Verhöhnung" des Parlaments.