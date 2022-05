Sichere Wiederwahl für Doskozil

Ein Parteitag stand am Wochenende auch bei der SPÖ auf dem Programm: jener der burgenländischen Landespartei. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist am Samstag in Oberwart mit 97,8 Prozent als SP-Landesparteivorsitzender wiedergewählt worden – ein etwas geringerer Wert als bei seiner ersten Kür 2018 (98,4 Prozent). Doskozil sprach von einem "eindrucksvollen Wahlergebnis", das er als Auftrag für die nächsten Jahre sieht: "Das ist eine persönliche Bestätigung."

In seiner rund einstündigen Rede kündigte Doskozil unter anderem ein Verbot von Parteispenden sowie eine Ausgabenobergrenze an. Die Ausgaben im Wahlkampf für Landtagswahlen sollen gesetzlich auf 300.000 Euro begrenzt werden. Plakate sollen, soweit rechtlich möglich, aus der Landschaft verbannt werden. Für die Burgenländer kündigte er "Zuckerln" wie kostenlose Nachhilfe für "jene, die sie benötigen", ein Musikinstrument und ein Paar Ski für jeden Schüler an.

Auf dem Parteitag waren auch Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner und deren Vorgänger und Ex-Kanzler Christian Kern. Es mache einen "Unterschied, wer regiert", so Rendi-Wagners Seitenhieb auf den VP-Parteitag in Graz. Kern erzählte von seiner "persönlichen Geschichte" mit der ÖVP: Als Sebastian Kurz das Kanzleramt verlassen musste, habe er "sich einen eingeschenkt", so Kern. Von Rendi-Wagner forderte Doskozil eine offene Diskussion: "Wir müssen dorthin gehen, wo es wehtut."