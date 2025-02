Sesselrücken im Nationalrat: Schmälere Stühle für neue Minister

Seit Donnerstagvormittag steht fest, dass es auf der Regierungsbank eng wird. Gleich 21 Plätze werden im Plenarsaal des Nationalrats für Minister und Staatssekretäre benötigt. Bis heute früh gab es jedoch nur 18 Stühle und die waren auch recht nah aneinander aufgestellt. Doch jetzt naht die Lösung. Zu Mittag machten sich Hausmitarbeiter daran, neue schmalere Sessel zu positionieren. Es wurden verschiedene Modelle getestet.

Der Platz ist schmal bemessen. Bild: (APA/HANS KLAUS TECHT)

Die künftige ÖVP-SPÖ-Neos-Bundesregierung wird aus insgesamt 14 Ministern bzw. Ministerinnen sowie sieben Staatssekretariaten bestehen. Jeweils sechs Ressorts besetzen SPÖ und ÖVP, zwei gehen an die NEOS. Drei Staatssekretäre bzw. -sekretärinnen werden von der ÖVP beschickt, drei von der SPÖ. Die Neos erhalten ein Sekretariat. Die konkreten Personalia werden erst in den Parteigremien am Freitag (SPÖ und ÖVP) sowie in der NEOS-Mitgliederversammlung am Sonntag festgezurrt.

Dass man sich personell in Sparzeiten so opulent aufgestellt hat, verteidigten die drei Parteichefs. Verwiesen wurde von dem Trio auf die mannigfaltigen Aufgaben-Gebiete und auf vergleichsweise neue Herausforderungen wie Klimaschutz und Integration.

Blick auf die Regierungsbank: Vor dem Umbau saßen die Minister auf komfortableren Sesseln. Bild: (APA/TOBIAS STEINMAURER)

