Seniorenbund Oberösterreich muss wegen Corona-Hilfen weiter zittern

Fast zwei Millionen Euro an Corona-Hilfsgeldern haben der Seniorenbund Oberösterreich und seine Ortsgruppen aus dem im Vizekanzleramt angesiedelten NPO-Fonds zur Unterstützung gemeinnütziger Vereine in der Coronakrise erhalten (die OÖN berichteten). Seit Monaten lässt Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) prüfen, ob die Zuwendungen zu Unrecht gewährt wurden – was der Fall wäre, wenn der Seniorenbund als Teilorganisation der ÖVP zu werten ist.