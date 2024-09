Seniorenbund fordert Pflege als Priorität

Laut Obmann Josef Pühringer sei dies "Gebot der Stunde", vor allem weil die Zahl der Pflegebedürftigen in den kommenden Jahren aufgrund des demografischen Wandels erheblich steigen werde.

Demnach müssten vor allem pflegende Angehörige besser unterstützt werden, etwa durch eine Ausweitung des Angehörigenbonus, schnellere Feststellung der Pflegestufe oder stundenweise Entlastung pflegender Angehöriger.

Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) verwies auf die Wichtigkeit einer gesamtstaatlichen Strategie bei der Digitalisierung der Pflege. Auch müsse die in Oberösterreich begonnene Entbürokratisierung, etwa der Wegfall von Dokumentationspflichten, fortgesetzt werden. "Das Thema Pflege muss in der Bundespolitik an Bedeutung gewinnen", sagt Hattmannsdorfer, der ab Oktober als WKO-Generalsekretär auch im Nationalrat vertreten sein wird.

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger

