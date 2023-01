Seniorenbund: Der Ball liegt beim Vizekanzler

Die Antwort aus dem Vizekanzleramt war auch am Tag nach Bekanntwerden der Entscheidung des Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senats (UPTS) zur Causa Seniorenbund dieselbe: Es werde geprüft, "welche Schlüsse aus dem Erkenntnis des UPTS zur Klärung der Frage nach möglichen Rückforderungen von Förderungen des NPO-Fonds an Vereine des Seniorenbunds zu ziehen sind", hieß es aus dem Büro von Werner Kogler.

Wie berichtet, hat der UPTS in seiner jüngsten Entscheidung seine Rechtsansicht, wonach der Seniorenbund als Teil der ÖVP zu sehen sei, bekräftigt. Folgt Kogler nun dieser Rechtsansicht, so muss er rund zwei Millionen Euro vom Seniorenbund Oberösterreich zurückfordern, die dieser seit Frühjahr 2020 aus dem NPO-Fonds bekommen hat. Es handelt sich um Hilfsgelder für Non-Profit-Vereine, die aufgrund der Coronakrise in Schwierigkeiten gerieten – Teilorganisationen von Parteien sind aber vom Bezug ausgeschlossen.

Kogler hat die Causa zunächst in seinem Ressort prüfen lassen, aber keine abschließende Rechtsmeinung zur Frage der Zugehörigkeit zur Partei getroffen und auf die ohnehin ausständige Entscheidung des UPTS verwiesen. Ob man nun auch die von der ÖVP in der Sache angekündigte Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht abwarten wolle, ließ ein Sprecher Koglers gestern offen. Das sei ebenfalls Gegenstand der laufenden Prüfung.

Mit der Frage des NPO-Fonds hat sich der UPTS in der aktuellen Entscheidung übrigens noch gar nicht befasst, geprüft wurde vielmehr der Rechenschaftsbericht der ÖVP 2019, in dem Einnahmen und Ausgaben des Seniorenbunds nicht enthalten sind. Und das ist aus Sicht des UPTS nicht korrekt, weil im Rechnungshofbericht auch Teilorganisationen aufscheinen müssten und der Seniorenbund eben eine solche sei. Dafür hat der UPTS 15.000 Euro Geldstrafe verhängt, dagegen richtet sich die von der ÖVP angekündigte Beschwerde.

Unklar ist, ob das Bundesverwaltungsgericht in der Sache letzte Instanz ist, in manchen Fällen wäre eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof möglich. Ob Kogler allenfalls auch eine dortige Entscheidung abwarten will oder die Sache für entscheidungsreif befindet, sollte sich, so heißt es, bis Mitte Februar klären. (jabü)

