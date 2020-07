Senecura-Heime: Sterblichkeit trotz Corona gesunken

"Im Pflegeheim gibt es soziales Leben", sagt Markus Schwarz, Geschäftsführer des privaten Pflegeheim-Betreibers Senecura. Darum hätten in der Coronakrise Personen, die zuhause wohnten, stärker gelitten.

Das teils gemeinnützige Unternehmen mit Sitz in Wien betreibt bundesweit 65 Pflegeheime und 20 Kur-/Reha-Einrichtungen – in Oberösterreich die Reha-Einrichtung Bad Wimsbach, aber kein Pflegeheim. In Bad Wimsbach wird nun auch eine Reha für Personen, die Corona-positiv waren, angeboten, so Regionaldirektor Bernhard Winkler-Ebner.

In den Senecura-Pflegeheimen sei die Sterblichkeit im ersten Halbjahr sogar niedriger als in den Jahren davor gewesen, sagt Schwarz: "Die Schutzmaßnahmen der Politik und von uns waren richtig." Senecura habe sehr bald auch wieder Besuchsmöglichkeiten geschaffen. In einer Umfrage unter Angehörigen gebe es mehr als 90 Prozent Zustimmung zur Vorgangsweise. Für den Herbst gibt es einen Stufenplan mit etwaigen lokalen Lockdowns.

Senecura gehört zur französischen börsennotierten Orpea-Gruppe und profitierte von frühen Informationen zum Corona-Krisenmanagement von Schwesterfirmen in Asien oder Italien.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.