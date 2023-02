Selbstbild im Wandel: Politikerinnen berichten über ihre Erfahrungen

Das Selbstbild der Politikerinnen hat sich geändert, da ist kaum noch von der gläsernen Decke die Rede, die einen Aufstieg verhindert. Schwieriger sind die Beschimpfungen, mit denen Politikerinnen konfrontiert sind. "Ich möchte an meinen Taten gemessen werden", sagt Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (VP). Geschlecht dürfe kein Thema mehr sein. Die Oberösterreicherin war mit 20 jüngste Gemeinderätin (in Walding), mit 22 jüngste Abgeordnete. 2021 stieg die JVP-Obfrau in die Regierungsriege