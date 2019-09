"Selbstbedienungsladen" und "volle Aufklärung"

Die Spesenaffäre um Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache beschäftigt auch die Landesgruppen der FPÖ. In der Steiermark lässt der Dritte Landtagspräsident Gerhard Kurzmann aufhorchen. Rund um Strache habe es immer Gerüchte über unsaubere Geldverwendung gegeben, so Kurzmann zur Kleinen Zeitung. Die Partei sei "zum Teil ein Selbstbedienungsladen" gewesen. Kurzmann war früher auch im Bundesparteivorstand. Er habe schon in der Ära Jörg Haider erlebt, dass vieles "nicht sauber im Sinne einer politischen Ethik" gewesen sei. Die Strache-Gerüchte seien nie Thema einer offiziellen Sitzung gewesen.

In Oberösterreich will Landesparteichef und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner die "Angelegenheit der Wiener Landesgruppe (zu der Strache gehört, Anm.)" nicht aus der Ferne kommentieren. Er betont aber wieder, dass für ihn eine Rückkehr Straches in die Bundespartei ausgeschlossen sei. Der Ex-Chef solle "keine Funktion mehr" bekleiden.

An Spekulationen über einen möglichen Parteiausschluss Straches will sich niemand konkret beteiligen. Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl sagt aber im OÖNachrichten-Gespräch: "Wenn gesetz- oder regelwidrig vorgegangen worden ist, hat der Bundesparteiobmann Konsequenzen zu ziehen." Norbert Hofer hat seit dem jüngsten Parteitag ein Durchgriffsrecht in alle Landesgruppen und kann Mitglieder suspendieren. Das wäre also auch bei Strache möglich.

Rabl will aber keine "Vorverurteilungen". Alle Fakten müssten zuerst auf den Tisch, es brauche volle Aufklärung. Bezüglich Moral sagt der Stadtchef, dass für alle gelte: "Politische Aktivitäten und private Lebensführung müssen strikt getrennt werden. Privates ist mit dem eigenen Gehalt zu bezahlen."

Rabl sagt aber auch: Offenbar würden im Wahlkampf anonyme Anzeigen gezielt als politisches Mittel eingesetzt, um der FPÖ zu schaden – das habe sich schon mehrfach gezeigt. Wen er dahinter vermutet, sagt Rabl nicht.