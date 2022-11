Sehnsucht nach Expertenregierung

In einer Umfrage des Gallup-Instituts sprachen sich 72 Prozent der Befragten dafür aus, dass Ministerämter und andere wichtige Positionen in der Regierung durch Persönlichkeiten mit Fachkompetenz in ihrem Ressort besetzt werden. Nur 22 Prozent halten politische Expertise für relevanter.

Die Umfrage ist Teil des Gallup-Stimmungsbarometers, einer Eigenstudie des Gallup-Instituts. Dabei wurden 1000 Personen repräsentativ für die im Internet aktive Bevölkerung ab 16 Jahren befragt.