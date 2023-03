Sehnsucht nach einem dritten Kandidaten

"Was die aufführen, ist eine Katastrophe, keiner der beiden ist besser als der andere": Peter Stummer, SP-Vizebürgermeister in Ried im Innkreis, nahm sich gestern Vormittag kein Blatt vor den Mund. "Die Funktionäre sind ziemlich angefressen." Statt "dringend benötigte Lösungen für die Menschen in der aktuellen Lage zu erarbeiten", beschäftige man sich an der Parteispitze seit geraumer Zeit nur mit sich selbst, sagt der Innviertler Sozialdemokrat. Zumindest die Entscheidung der Parteigremien,