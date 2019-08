Sechs Unis unter den Top 500

Im Spitzenfeld findet man keine heimische Uni, am besten liegt die Uni Wien auf den Rängen 151–200 (ab Platz 101 wird nur noch in 50er Schritten gereiht, ab Platz 201 in 100er Schritten).

An der Spitze steht zum 17. Mal in Folge die Harvard University, beste europäische Hochschule ist die University of Oxford. Die Johannes-Kepler-Universität Linz liegt auf den Plätzen 601–700.