Sechs Kandidaten und der große Abwesende

Schon die erste Runde mit der Frage „Was qualifiziert Sie für das Amt?“ zeigte, wohin die Reise geht. Michael Brunner (MFG) möchte mit den Menschen demonstrieren, Gerald Grosz war offenbar gekommen, um zu beleidigen und Heinrich Staudinger um die Textilindustrie wieder aufleben zu lassen. Diese Zusammenfassung mag oberflächlich klingen, die Diskussion war aber über weiter Strecken wenig am eigentlichen Thema.

Sehr zum Ärger einiger Kandidaten wurden zu Beginn Wissensfragen gestellt. Zwar lagen alle nahezu richtig, Grosz nutzte aber die Gelegenheit, um seinen Image als Polterer gerecht zu werden. Ein „Kindergarten“ sei dieses Setting, denn man könne sich bis 9. Oktober noch „einlesen“.

Die erste offene Frage drehte sich dann um Neutralität. Dominik Wlazny möchte das Thema „beleuchten“ und eine offene „Sicherheitsdiskussion“ führen. „Prinzipiell“ sei die Neutralität aber gut. Staudinger nannte als Hauptaufgabe des Bundesheeres „Katastrophenschutz“, mehr Geld für das Bundesheer sei „hirnrissig“. Walter Rosenkranz (FP) sieht die Neutralität „in Waldviertler Granit“ gemeißelt. Auch die Sanktionen würden als „Wirtschaftskrieg“ dieser Neutralität widersprechen. Rosenkranz sprach sich sehr deutlich für eine Mittelerhöhung für das Bundesheer aus. „Unabdingbar“ ist die Neutralität für Brunner, auch weil die Bevölkerung zu 90 Prozent dafür sei: „Dann brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren.“ Tassilo Wallentin nutzte die Frage zum Thema Neutralität zum Rundumschlag gegen die Europäische Union und die zu geringe Einbindung der Bevölkerung. Staudinger ließ mit seiner Idee eine „Wehrfähigkeitsübung in der Schule, die nicht militärisch sein muss“ nicht nur seine Mitdiskutanten ratlos zurück.

Da sich mit Rosenkranz, Grosz, Brunner und Tassilo Wallentin vier von sechs Kandidaten in vielen Positionen einig waren, blieben rege Diskussionen meist aus. Hauptangriffsziel war ohnehin der abwesende Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Gelobt wurde hingegen Bruno Kreisky, was wohl eher unter Folklore, statt als echte Bewunderung für den Langzeit-Kanzler der SPÖ einzuordnen ist.

EU und Sanktionen

Zweites Hauptthema war die EU, der Rosenkranz eine „Selbstauflösung“ attestierte. Er will „sofort“ einen Austritt, sollte der Nutzen für Österreich nicht gegeben sein. Wlazny hingegen verteidigte die EU und verwies auf die Situation in Großbritannien. Eine Diskussion über einen Austritt sei „sinnbefreit“. Staudingers Antwort ließ die Frage nach einem Austritt offen, er sei zwar für die EU, diese müsse sich aber wieder an ihren Werten orientierte. Wallentin, der seine Karriere als Kolumnist zu einem großen Teil auf EU-Kritik aufbaute, sprach sich nicht für einen Austritt aus. Man müsse die EU „von innen heraus“ verändern. Für Brunner dominieren in der EU „Machtmissbrauch und Lobbyismus“. Er nutzte – wie bei jeder Frage – die Gelegenheit, auf die Covid-Maßnahmen zu verweisen: „Diese Grundrechtseingriffe wären nicht möglich gewesen, hätte die EU nicht mitgemacht.“ Er will ein „Ausstiegsszenario“ vorbereiten. An eine Veränderung von innen, glaubt Grosz nicht. Er will eine Volksabstimmung über einen Austritt.

Vier der sechs Kandidaten sprachen sich für eine sofortige Beendigung der Sanktionen aus. Dominik Wlazny positionierte sich klar für die Sanktionen: „Zu glauben, dieser Krieg geht uns nichts an, grenzt an Realitätsverweigerung.“ Grosz nannte dies „geheuchelte Humanität“, er ist wie Brunner und Rosenkranz für ein Ende der Sanktionen. „Wir haben bisher gut gelebt mit diesem Gas und können damit auch gut weiterleben“, so Brunner.

In Zweier-Konfrontationen diskutierten Grosz und Staudiger über Asylfragen, Wlazny und Brunner über die Corona-Impfung und Rosenkranz und Wallentin über Klimapolitik. Die Paare waren nicht zufällig gewählt, erwartungsgemäß lag man inhaltlich weit auseinander. Während Rosenkranz einmal mehr betonte, die Regierung im Falle des Falles entlassen würde, sprach sich Wallentin dagegen aus.

Die Sendung verlief etwas unstrukturiert und oft ohne großen Erkenntnisgewinn. Überdeutlich wurde, dass es weniger um die tatsächlichen Aufgaben und die Rolle des Bundespräsidenten ging, sondern um Profilierung - der eigenen Partei oder der eigenen Person. Durchaus möglich, dass tatsächlich derjenige, der nicht teilgenommen hat, dieses Diskussion für sich entschieden hat.