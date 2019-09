"Sebastian, du lässt dich anbraten" - FPÖ legt mit neuem Video nach

In dem eineinhalbminütigen Clip droht ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz nun auf ein Grünes Mädchen hereinzufallen.´"Den reiß ich mir jetzt auf", sagt die junge Frau in einer Bar in Richtung Kurz, und weiter: "Hast Liebeskummer, du Armer". Sie bietet sich als "fortschrittliche Partnerin" an und Kurz erklärt: "Ein bisserl bin ich eh schon immer auf deinen Typ gestanden."

Nachdem sie ein Einwanderungsgesetz für mehr Zuwanderung, wieder mehr Mindestsicherung für Ausländer, Tempo 100 für Autos und einen doppelten Benzinpreis ins Spiel bringt, erscheint FPÖ-Obmann Norbert Hofer im Bild: "Sebastian, du lässt dich anbraten. Mit ihr kann es nicht funktionieren. So schnell kann es gehen, dass jemand falsch links abbiegt. Wer diesmal die ÖVP wählt, bekommt die Grünen gleich mit dazu."

Hubert Neuper: Video für Sebastian Kurz

ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz hat einen dritten Prominenten, der ihn mit einem Video unterstützt. Nach der Schauspielerin Christiane Hörbiger und dem früheren Tennis-Star Thomas Muster wirbt nun der ehemalige Skispringer Hubert Neuper für den ÖVP-Obmann. Die Rede des Altkanzlers unmittelbar nach dessen Abwahl im Parlament war für Neuper "würdevoll und großartig". Wörtlich sagt Neuper in dem kurzen Film: "Wie kann ein junger Mensch so würdevoll und mit soviel Anstand eine vermeintliche Niederlage entgegennehmen und aushalten." Gleichzeitig habe er die Situation respektiert und die Menschen motiviert, weiterzugehen und die Ziele weiter zu verfolgen.