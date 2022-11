Es geht nach unten: Seit 2018 erhebt das Sozialforschungsinstitut Sora im "Demokratiemonitor" die Zufriedenheit der Österreicher mit dem politischen System. Noch nie in den vergangenen fünf Jahren waren die Werte so niedrig wie jetzt. Nur noch 34 Prozent der Menschen glauben, dass das politische System in Österreich gut funktioniert. Das geht aus dem gestern präsentierten "Demokratiemonitor" 2022 hervor. Zum Vergleich: Bei Erhebungsbeginn 2018 lag dieser Wert noch bei 64 Prozent. Seither geht