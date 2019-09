Schwierige VP-Partnersuche: Grüne müssen sich erst finden

Es sind die üblichen Rituale, die nach einer Wahl erfolgen. Heute wird die Bundesregierung ihren Rücktritt anbieten und von Bundespräsident Alexander Van der Bellen umgehend mit der Fortführung der Amtsgeschäfte betraut werden. Am Mittwoch beginnen dann die Vieraugengespräche des Staatsoberhaupts mit den Chefs der Parlamentsparteien. Im Anschluss wird VP-Obmann Sebastian Kurz als Wahlsieger den Regierungsbildungsauftrag erhalten.

Die VP-Granden treffen heute in der Politischen Akademie zusammen, Kurz wird dabei wohl auch Koalitionspräferenzen besprechen. Theoretisch kann er zwischen drei Partnern wählen. Die FPÖ hat sich zwar aus dem Spiel genommen, FP-Chef Norbert Hofer deutete aber noch am Wahlabend an, dass man diese Position überdenken könne. Die SPÖ ist zwar zu einer Koalition bereit. Doch ist aus der ÖVP derzeit viel vom "Charme" von Türkis-Grün zu hören. Gerade diese Koalitionsverhandlungen würden viel Zeit beanspruchen. Die Stolpersteine sind groß, die Grünen müssen sich neu organisieren, inhaltlich gibt es in vielen Bereichen kaum Überschneidungen.

Parteiarbeit: "Was allen klar sein muss, ist, dass die Grünen jetzt Zeit brauchen", sagte der oberösterreichische Bundesrat David Stögmüller im Gespräch mit den OÖN. Die Partei müsse neu aufgestellt werden, erklärte auch Bundessprecher Werner Kogler. Nach dem Rauswurf aus dem Parlament hatten die Grünen 120 Mitarbeiter kündigen müssen. Kogler muss erst einen Klubdirektor bestellen, da er sonst nicht einmal neue Referenten für die politische Arbeit anstellen kann. Zumindest die Finanzen sind auf einen Schlag saniert: Die Grünen erhalten etwa 9,5 Millionen Euro an Parteien- und Klubförderung.

Teambuilding: Nur drei der voraussichtlich 26 Mandatare waren bereits im Nationalrat (Kogler, Sigrid Maurer, Alma Zadic). Der Rest sind Bundesräte, Landtagsabgeordnete und Newcomer, die einander kaum kennen, geschweige denn eine Ahnung von parlamentarischen Abläufen haben. Bereits zweimal trafen sich vor der Wahl die potenziellen Abgeordneten, um einander kennenzulernen. Die personelle Bandbreite zwischen Pragmatikern und Fundis ist groß.

Inhalte: In den westlichen Bundesländern, wo tendenziell bürgerliche Grüne beheimatet sind, funktioniert die Zusammenarbeit mit der ÖVP. Doch im Bund ist die Themenlage komplexer. Die Grünen wünschen sich eine ökosoziale Steuerreform; bei der Mindestsicherung müsste es wieder ein großzügigeres Modell geben – vor allem, was kinderreiche Familien anbelangt. Die ÖVP könnte den Grünen entgegenkommen und Asylwerber ihre Lehre in Österreich abschließen lassen. Die Ökos wünschen sich mehr Transparenz, der Rechnungshof soll Einblick in die Parteikassen erhalten.

Bei den Grünen war bei der Wahlparty viel Skepsis herauszuhören, das Misstrauen gegenüber Kurz ist groß. "Wenn wir uns jetzt nicht gut organisieren, frisst uns die ÖVP in einer Koalition auf", raunte ein künftiger Mandatar.

