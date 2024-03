SP-Vorsitzender Andreas Babler trat am Mittwoch in Berlin auf. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, ein sozialdemokratischer linker Thinktank, hatte zum "Tag der progressiven Wirtschaftspolitik" geladen. Babler hielt eine Rede, diskutiert wurde über die ökosoziale Wende und mögliche Eingriffe in den Markt.