Schwarzer "Luder"-Sager führt zu Debatte innerhalb der Grünen

Die verbale Entgleisung des Tiroler VP-Landeshauptmann-Stv. Josef Geisler gegenüber einer WWF-Aktivistin ("widerwärtiges Luder") bringt die Grünen, Juniorpartner in der Tiroler Koalition, in eine schwierige Situation. Zwar wurde am Mittwoch nach Geislers Entschuldigung der Koalitionsfrieden mit einer gemeinsamen Erklärung ausgerufen, doch bei Grün-Politikerinnen rumort es.

Das letzte Wort sei in dieser Sache noch nicht gesprochen, erklärte die Tiroler Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler am Freitag laut Ö1. Oberösterreichs stellvertretende Grünen-Chefin Dagmar Engl, die auch im Vorstand der Grünen Frauen ist, sagte zu den OÖN: Die Tiroler ÖVP müsse sehr wohl Konsequenzen ziehen. Ein Rücktritt Geislers sei notwendig. "Dort gibt es ein Problem mit sexistischen Männern. Frauenverachtende Aussagen werden bagatellisiert", sagte Engl. Sollte ein Rücktritt ausbleiben, würde sie sich persönlich nicht vorstellen können, mit so einer Partei in einer Koalition zu bleiben.

Drei der vier grünen Landtagsabgeordneten in Tirol sollen im Koalitionsausschuss am Mittwoch die mit der ÖVP erarbeitete Erklärung, in der etwa weitere Bemühungen zur Gleichstellung von Frauen und Männern festgeschrieben wurden, abgelehnt haben. Felipe gerät parteiintern unter Druck, hieß es.

"Feminismus sorgt dafür, dass Sexisten in politischen Spitzenpositionen nichts verloren haben", twitterte Neßler. Zuvor hatte Felipe gesagt: "In meiner feministischen Grundhaltung geht es auch darum, dass man schaut, wo es Versöhnlichkeit gibt." Die grüne Frauensprecherin im Nationalrat, Meri Disoski aus Wien, richtete aus: "In meiner feministischen Grundhaltung geht es nicht um Versöhnung mit Sexisten, sondern um ein grundlegendes Aufbrechen und Verändern patriarchaler Strukturen."

Die Tiroler Landespartei stehe zur Einigung mit der ÖVP und felsenfest zu Felipe, erklärte am Abend Landessprecher Christian Altenweisl. Eine "Personaldebatte über eine Frau in Führungsposition nach einer sexistischen Entgleisung eines Mannes" sei deplatziert. Eine Nachbesprechung gebe es am Dienstag im Landesvorstand. (az)