Schwarze Visionen: Warum die Wahl in Waidhofen plötzlich so wichtig ist

Es gibt keine verlässlichere Umfrage als ein Wahlergebnis. Belege für diese Binsenweisheit aus den politischen Handbüchern sind heuer dünn gesät. Ein Grund, warum die Gemeinderatswahl in Waidhofen/Ybbs am Sonntag vor allem in der niederösterreichischen Landespolitik mit erhöhtem Interesse verfolgt wird.