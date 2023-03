Schwarz-rote Eiszeit: Sechs Punkte und ein Zitat

"Bevor ich ein Übereinkommen unterzeichne, in dem nicht alle diese Punkte enthalten sind, hacke ich mir die Hand ab." Mit dieser Aussage von SP-Landeschef Sven Hergovich in der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" hat das VP-Verhandlungsteam um Johanna Mikl-Leitner den Abbruch der seit 14. Februar laufenden "vertiefenden Gespräche" begründet. Der SP warf man mangelnde Kompromissbereitschaft und ein Forderungspaket vor, das nicht einmal in SP-geführten Ländern so umgesetzt sei.

Mehr zum Thema Innenpolitik Mikl-Leitner (VP) und Landbauer (FP) vor Koalition SANKT PÖLTEN. Die schwarz-blauen Verhandlungen sollen bis Mitte nächster Woche abgeschlossen sein. Mikl-Leitner (VP) und Landbauer (FP) vor Koalition

Konkret hat Hergovich fünf inhaltliche Bedingungen gestellt: eine kostenlose Ganztagsbetreuung im Kindergarten, die Ausweitung des Pilotprojekts einer Jobgarantie für Langzeitarbeitslose auf ganz Niederösterreich, ein Heizpreis-Stopp für private Haushalte, ein Anstellungsmodell für pflegende Angehörige und eine Strukturoffensive für vernachlässigte Regionen samt Ortskern-Belebung.

Als sechsten Punkt wollte die SPÖ ein umfassendes Demokratisierungspaket für Niederösterreich und die Einführung des Verwaltungsprinzips, wonach jedes Regierungsmitglied für Finanzen und Personal seines Ressorts selbst verantwortlich ist.

Bei der Wahl am 29. Jänner fuhren ÖVP und SPÖ mit 39,93 bzw. 20,65 Prozent historisch schlechte Ergebnisse ein. Die ÖVP hat damit nicht nur ihre absolute Mehrheit im Landtag verloren. In der neunköpfigen Landesregierung sitzt ihr erstmals eine blau-rote Mehrheit (3/2) gegenüber.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper