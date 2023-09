Schwarz-grüne Postenspiele: Der eingefrorene Konflikt

Als im Vorjahr der noch von Sebastian Kurz und Werner Kogler unterschriebene türkis-grüne "Sideletter" zur Absprache bei Personalbesetzungen publik wurde, war vor allem Kogler als Chef der Grünen, die sich gerne als Transparenzpartei vermarkten, peinlich berührt. In der Zwischenzeit erweckt die Koalition den Eindruck, dass man an den eigenen Abtäuschen im Streit scheitert und so wichtige Funktionen rekordverdächtig lange unbesetzt bleiben.