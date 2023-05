Schwarz-blaue Landesregierung in Salzburg ist fix

Nach einer letzten Verhandlungsrunde am Mittwochvormittag einigten sich die Parteien auf einen Koalitionspakt. Der Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), Christian Pucher, bestätigte am Mittwochnachmittag einen entsprechenden Online-Bericht des ORF Salzburg. Vorgestellt werden soll die neue Landesregierung der Öffentlichkeit am kommenden Freitag.

Jetzt sind die Gremien am Zug

"Es gibt ein Verhandlungsergebnis. Und das werden wir nun unseren Parteigremien präsentieren und die Zustimmung einholen", sagte Pucher. Über die inhaltlichen Einzelheiten und die genaue Ressortverteilung vereinbarten die beiden Parteien – wie schon während der Verhandlungen – vorerst Stillschweigen. "Jetzt sind die Gremien am Zug. Wir können ihnen ja nicht über die Medien das Verhandlungsergebnis ausrichten", so Pucher.

Koalitionspakt wird am Freitag präsentiert

Das ÖVP-Präsidium trifft sich am Donnerstagabend, bei der FPÖ tagen Landesparteileitung und Landesparteivorstand nacheinander ebenfalls Donnerstagabend, sagte der freiheitliche Klubdirektor Dom Kamper. Eine Präsentation des Koalitionspakts ist für Freitag, voraussichtlich um 10.00 Uhr, angekündigt.

