Schwarz-Blau in Niederösterreich: Ziemlich beste Koalitionsfeinde?

Sankt Pölten. Man hatte in der Vergangenheit keine Freundlichkeiten ausgetauscht: Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) sei eine „Moslem-Mama“, die den „Auftrag zur Islamisierung unserer Kleinsten“ gebe, hatte Niederösterreichs FP-Chef Udo Landbauer beispielsweise vor der Wahl 2018 behauptet, als er zum ersten Mal gegen Mikl-Leitner in den Wahlkampf gezogen war.

Vor der diesjährigen Wahl war sie für Landbauer „die Mutter der Impfpflicht“ – und auch der Spruch „Mikl-Leitner muss weg“ war von ihm zu hören. „Recht viel tiefer unter die Gürtellinie kann es fast nicht mehr gehen“, hatte das VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner kommentiert.

Nun verhandeln ÖVP und FPÖ in Niederösterreich, wie berichtet, über eine Koalition – mit einem großen Kuriosum: Selbst wenn sich Schwarz und Blau auf ein Koalitionsübereinkommen einigen, werden die Freiheitlichen Mikl-Leitner am 23. März im Landtag nicht zur Landeshauptfrau wählen.

Innenpolitik Innenpolitik Im wilden Osten Mikl-Leitner und die FPÖ, eine Tragik-Komödie von Wolfgang Braun Im wilden Osten

Das bekräftigte FP-Chef Landbauer am Montag. Spekuliert wurde bisher, dass die 14 FP-Abgeordneten den Saal verlassen und so die Wahl ermöglichen. Auch das schloss Landbauer am Montag aus. Bleibt als letzte Variante, bei der Mikl-Leitner nicht die Unterstützung anderer Parteien braucht, dass die Freiheitlichen ungültig wählen oder sich der Stimme enthalten. Auch dann wäre für Mikl-Leitner die erforderliche Mehrheit erreicht. Denn es zählen nur gültige Stimmen.

Noch freilich gibt es keine Koalitionseinigung. Er sehe noch „Knackpunkte“, sagte Landbauer am Montag. Niederösterreich müsse „das erste Land sein, das die Schäden der Corona-Politik wiedergutmacht“, forderte er unter anderem – inklusive der „unbürokratischen Rückzahlung von Corona-Strafen“. Die ÖVP müsse vom „Corona-Saulus zum Corona-Paulus“ werden.

Als Ziel galt bisher, bis Mitte der Woche eine Einigung zu erzielen. „Der Wille dazu ist von beiden Seiten da. Aber Stand heute kann ich nicht sagen, ob wir es tatsächlich schaffen“, sagte Mikl-Leitner am Montag. Zuvor hatte sie eingeräumt: „Wenn es einen besonderen Graben gibt, dann zwischen ÖVP und FPÖ“ sowie zwischen ihr und Udo Landbauer. „Doch für Niederösterreich zu arbeiten“ bedeute auch, bereit zu sein, diese Gräben zu schließen, auch wenn das „für uns beide eine gewisse Überwindung darstellt“.

Vor den Verhandlungen mit den Freiheitlichen hatte die ÖVP mit der SPÖ verhandelt. Nachdem die SPÖ aber sechs aus ihrer Sicht unverhandelbare Bedingungen gestellt hatte, brach die ÖVP die Verhandlungen wegen „Maßlosigkeit“ ab.

Mehr zum Thema Innenpolitik Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ vor "Knackpunkten" ST. PÖLTEN. In den Verhandlungen zwischen Volkspartei und Freiheitlichen über eine Zusammenarbeit nach der Landtagswahl in Niederösterreich stehen ... Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ vor "Knackpunkten"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Staudinger Leitender Redakteur, stv. Ressortleitung Politik Markus Staudinger