Schutzregeln für Handel: Geschäfte nur noch bis 19 Uhr geöffnet

WKÖ-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) zeigte sich in der "ZiB 2" zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis zum Handel. Man habe ein "sehr vernünftiges Paket" zustande gebracht. Die Arbeitnehmervertreter hatten eigentlich die Begrenzung der Öffnungszeiten mit 18 Uhr gefordert. Das sei jetzt ein Kompromiss, man werde schauen, ob 19 Uhr nötig ist. Wenn nicht werde man weitere Schritte setzen, sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. In den Gesprächen am Donnerstag habe man auch vereinbart, die Regierung aufzufordern, dass Corona-Zulagen oder -Prämien nicht durch steuerliche Belastung zusammenschmelzen, berichtete Katzian.

Video: Wolfgang Katzian, Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, und Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, über die aktuelle Situation am österreichischen Arbeitsmarkt.

Das Paket gilt für die Angestellten jener Geschäfte, die trotz Coronapandemie noch offen haben dürfen, um die Grundversorgung zu gewährleisten - also z.B. Lebensmittelgeschäfte und Drogerien. Über andere Branchen, deren Mitarbeiter sich nicht durch den Rückzug ins Homeoffice schützen können - z.B. Post/Paketzusteller - werden die Sozialpartner in den nächsten Tagen Gespräche führen. Katzian ist überzeugt, dass man auch für sie "derartiges zustandebringen" wird.

