Schutzausrüstung:Information des Finanzausschusses

Die Landes-SPÖ hatte eine vollkommene Offenlegung des Geschäfts gefordert.

"Vom ersten Tag an haben wir alle Beschaffungsaktivitäten täglich dem Krisenstab in Form eines Statusberichts völlig transparent mitgeteilt", sagt Karl Lehner, in der Geschäftsführung der OÖG für die Beschaffung verantwortlich. Es habe "zu jeder Zeit volle Transparenz" gegeben. "Wir haben uns nichts vorzuwerfen", sagt Lehner. Die OÖG hat zudem die Interne Revision beauftragt, alle Einkäufe von Schutzausrüstung etc. zu prüfen. Morgen werde man auch dem OÖG-Aufsichtsrat berichten. Insgesamt hat die OÖG ab dem 17. März im Auftrag des Landes Schutzausrüstung im Wert von 70,3 Millionen Euro eingekauft.

