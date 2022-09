Wie sicher sind meine Daten im Internet? Man gibt im Web schnell die Zustimmung, Daten zu verwenden. Es wird das Kaufverhalten registriert, die Kreditkartennummer weitergegeben, Bilder werden hochgeladen und im Falle des Staates sensible Daten gespeichert. Trotz hoher Sicherheitslevels wurden unlängst in Kärnten Daten der Landesverwaltung abgesaugt und veröffentlicht. Inwiefern will man, dass Krankheiten, sexuelle Orientierung oder Partei-Mitgliedschaft publik werden?