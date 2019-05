Schulkonflikte: Hilfe für Betroffene oder Rückkehr zum Winkerlstehen?

Die Videos über handgreifliche Auseinandersetzungen zwischen einem Lehrer und mehreren Schülern in einer Wiener HTL haben Folgen: Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will mit einem Neun-Punkte-Plan gegen Gewalt und Mobbing vorgehen.

Der Vorfall in Ottakring in der Vorwoche sei "ein Beschleuniger unseres Nachdenkens gewesen, nicht der Auslöser", sagte Faßmann am Freitag. Den Fall wollte er nicht kommentieren: "Wer den ersten Stein geworfen hat, kann ich nicht feststellen. Das ist aber auch egal. Spucken, an die Wand drücken, Gewaltbereitschaft zeigen ist ein absolutes No-Go."

Faßmann setzt auf mehrere Maßnahmen. Es gebe "keine Weltformel zur Bekämpfung von Gewalt und Mobbing".

Seine Fachleute empfehlen z. B. bei der Neuformierung von Klassengemeinschaften am Beginn des Schuljahrs Teambuilding-Maßnahmen, etwa gemeinsame Ausflüge. "Das sieht zwar aus wie eine Verschwendung von Unterrichtszeit, aber es erspart dann Maßnahmen im Lauf des Schuljahrs", erklärte die Leiterin der niederösterreichischen Schulpsychologie, Andrea Richter.

In der Ausbildung sollen künftige Lehrer besser auf Konflikte vorbereitet werden. Schüler sollten Verhaltensvereinbarungen respektieren; bei Nichteinhalten sind laut Faßmann Hilfsdienste in der Bibliothek oder die Hilfe bei Veranstaltungen denkbar.

Lehrer, Direktoren und Schulaufsicht sollen besser über den rechtlichen Rahmen Bescheid wissen. Zur Deeskalation würden Schüler kurzfristig außerhalb der Klasse untergebracht – für den Rest der Stunde oder des Tages.

Außerdem wird ein Konzept für Time-out-Gruppen erarbeitet, in denen Schüler "mit erheblichen Verhaltensauffälligkeiten" für einen begrenzten Zeitraum – "etwa eine Woche oder einen Monat" – untergebracht werden. Dort würden sie in Gruppen von fünf bis acht Personen durch geschultes Personal betreut und im normalen Stoff weiterunterrichtet werden. Das soll auch schulübergreifend geschehen. Ziel ist die baldige Rückkehr in die Klasse.

Konkrete Konzepte sollen bis Sommer ausgearbeitet werden.

Neues Personal wird es voraussichtlich nicht geben: Schon jetzt finanziere der Bund allein 800 Stellen für psychosoziale Betreuung durch Beratungslehrer oder Sozialarbeiter, sagte Faßmann.

SPÖ gegen "veraltete Konzepte"

Neu geregelt werden könnte die Suspendierung bzw. der Ausschluss von Schülern ab der Oberstufe. Nichts hält der ÖVP-Politiker von einer Koppelung der Familienbeihilfe an die Betragensnote, wie es die FPÖ wünscht.

SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid fordert hundert zusätzliche Schulpsychologen. Kritisch sieht sie die Time-out-Klassen; sie seien "ein Rückschritt zu veralteten Konzepten wie dem ,Winkerlstehen’". Auch Neos-Bildungssprecher Douglas Hoyos erinnern Time-out-Klassen an das "In-die-Ecke-Stellen". Er fordert Disziplinarmaßnahmen für mobbende Schüler und die Möglichkeit, "schwarze Schafe" unter den Lehrern zu kündigen. (chk)

Brennpunkt Wien: Ruf nach zusätzlichem Personal

Die Probleme in der Bundeshauptstadt sind größer als anderswo. Auch der jüngste Anlass – Mobbing an der HTL Ottakring – hatte Wien als Schauplatz.

Der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer nennt das Konzept der Time-out-Gruppen „noch nicht zu Ende gedacht“. Die entscheidende Frage sei: „Bekommen wir die nötigen Ressourcen?“ Schon jetzt würden Kinder und Jugendliche bei Problemen zeitweilig aus der Klasse genommen. „Das gibt es in ganz Österreich, wir nennen es halt nur nicht Time-out-Klassen.“ Wenn man das zu einer permanenten Einrichtung mache, dürfe es nicht als Strafe erscheinen. Vor allem müsse geklärt werden, was in diesen Gruppen passieren soll. „Da sollen fünf bis acht Jugendliche drinsitzen, die sich nicht kennen und unterschiedliche Dinge angestellt haben“, sagt Himmer. „Geht es darum, sie zu beaufsichtigen, damit sie sich nicht gegenseitig verletzen? Oder geht es darum, sich mit ihnen oder ihrer familiären Situation auseinanderzusetzen?“

Dafür brauche es mehr Personal, das aber nicht in Sicht sei.