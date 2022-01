Schulen starten am Montag wieder mit einer Sicherheitsphase

Schon vor dem gestrigen Gecko-Gipfel erklärte Bildungsminister Martin Polaschek (VP), dass die Schulen am Montag "auf jeden Fall" öffnen würden. Wie bereits vor den Weihnachtsferien gilt neuerlich die Sicherheitsphase. Drei Mal pro Woche wird getestet, außerdem herrscht Maskenpflicht. In Oberösterreich, Wien und Niederösterreich wurde bereits zwei Mal wöchentlich mit PCR-Tests getestet (und einmal Antigen), die anderen Bundesländer sollen nun nachziehen. Damit würden zwei Millionen PCR-Tests pro Woche in den Schulen durchgeführt. Die Impfquote bei Schülern liegt bei rund 50 Prozent, mit einer Informationskampagne soll sie erhöht werden.

Um Personalausfälle abzufedern, gibt es ein Kontingent von 1200 Lehramtsstudenten, die Pädagogen ersetzen können. Zudem werden auch Schulen zur kritischen Infrastruktur erklärt. Das heißt: Lehrer, die Kontaktpersonen von positiv Getesteten sind, können mit gültigem negativen Test weiterhin unterrichten.

Die Quarantäneregeln bleiben gleich: Bis zum Ende der vierten Schulstufe gelten Kinder nicht als Kontaktpersonen. Wenn es innerhalb von fünf Tagen zu mehreren Fällen kommt, wird die Klasse ins Distance Learning geschickt. Ab der fünften Schulstufe gelten enge Kontakte und Sitznachbarn als Kontaktperson – außer es wurde durchgehend Maske getragen.

Bildungsminister Polaschek gibt sich zuversichtlich, dass mit all diesen Maßnahmen ein sicherer Schulbetrieb möglich ist: "Ich bin guten Mutes, dass, nachdem viele Lehrer geimpft sind, alle getestet werden, Masken getragen werden, die Anzahl der Fälle in den Schulen nicht so hoch sein wird."

Oberösterreichs Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) rät dazu, sich vor dem Schulbeginn selbst zu testen: "Ein Test tut nicht weh, trägt aber maßgeblich dazu bei, um möglichst sicher wieder in die Schule zu starten." Jedes Kind hat vor Ferienbeginn drei Antigen-Tests mit nach Hause bekommen, die nun genutzt werden sollen.

Viele Schulrückkehrer

Das Schuljahr 2021/22 hatte mit einem Rekord bei den Schulabmeldungen begonnen: 7515 und damit dreimal so viele Schulpflichtige wie in früheren Jahren waren zum häuslichen Unterricht angemeldet worden. Jeder siebente ist mittlerweile wieder in eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht zurückgekehrt, wie eine Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Neos durch das Bildungsministerium zeigt. Konkret gab es bis Weihnachten 1162 "Rückkehrer". Die mit Abstand meisten verzeichnete man in Wien mit mehr als 40 Prozent. Verhältnismäßig viele "Rückkehrer" gab es auch in Vorarlberg (17 Prozent), in Oberösterreich kamen bisher elf Prozent der abgemeldeten Kinder zurück.

Als verbreitetes Motiv für die Abmeldung vermuten die Bildungsdirektionen Widerstand gegen die Test- und Maskenpflicht an den Bildungseinrichtungen.

Als Grund für die Rückkehr wird wiederum angenommen, dass sich viele Eltern mit dem häuslichen Unterricht nun doch überfordert sehen.