Schulen kehren mit Präsenzpflicht in Richtung Normalbetrieb zurück

Kommenden Montag kehren Oberösterreichs Schüler aus den Semesterferien zurück: Der Schulstart wird unter gelockerten Corona-Maßnahmen stattfinden. Die Maskenpflicht gilt dann nur noch bis zum Sitzplatz, diese Regelung ist bereits diese Woche in Kraft getreten. Ebenfalls seit Montag wieder erlaubt sind Veranstaltungen wie Skikurse oder Wandertage.

Gestern kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (VP) weitere Lockerungen an. So müssen ab nächster Woche Klassen auch bei zwei Infektionsfällen binnen drei Tagen nicht automatisch geschlossen werden. Die Entscheidung darüber werde den Landesgesundheitsbehörden übertragen, hieß es gestern aus dem Bildungsministerium. Die Länder wurden über diese Änderung allerdings noch nicht informiert, wie sich bei OÖN-Recherchen zeigte.

Wien hat die Regeln für Klassenschließungen auf eigene Faust bereits diese Woche gelockert: Geimpfte und von Omikron genesene Schüler dürfen unabhängig von der Zahl der Infektionsfälle in ihrer Klasse weiter den Unterricht besuchen. Die Entscheidung, ob aus Praktikabilitätsgründen dennoch Distance Learning eingerichtet wird, liegt bei den Direktoren. In Oberösterreich erwartet man weiterhin eine Bundesvorgabe.

Auslaufen lässt Polaschek mit Montag das Aussetzen der Präsenzpflicht. Aufgrund des Infektionsgeschehens war im Vorjahr die Möglichkeit zum unentschuldigten Fernbleiben vom Unterricht wieder aktiviert und mehrfach verlängert worden. Eltern, die ihre Kinder aus Sorge vor einer Ansteckung nicht in die Schule schicken wollten, konnten sie zuhause lassen. Künftig soll die Präsenzpflicht nur noch für Risikokinder mit Attest sowie für jene Schüler, die ganzjährig zum häuslichen Unterricht angemeldet sind, ausgesetzt sein, heißt es auf OÖN-Anfrage aus Polascheks Büro. Die Details seien noch in Ausarbeitung. Wieder erlaubt sind ab nächster Woche in Schulen auch Veranstaltungen von schulfremden Personen, etwa Sportvereinen, Sprachkursanbietern oder Lese-Omas.

Für geimpfte bzw. genesene Lehrer fällt am 5. März die Maskenpflicht ebenfalls. "Schritt für Schritt kehren wir kontrolliert wieder zur Normalität in den Schulen zurück", erklärte Polaschek via Aussendung.

Die Reaktionen der Betroffenen fielen gemischt aus. Die Rückkehr zur Präsenzpflicht etwa wird von der Sprecherin der AHS-Direktoren, Isabella Zins, begrüßt, auch dass Lehrer wieder ohne Maske unterrichten dürfen, sei "eine wichtige Gleichstellung mit Schülern". Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger und der Chef des Bundesverbands der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen, Christoph Drexler, hätten dagegen das Aussetzen der Präsenzpflicht zumindest bis Ostern noch begrüßt. Das wäre auch für jene, die mit Risikopersonen im Haushalt leben, eine Erleichterung, argumentierte Öllinger.

Wie lange die regelmäßigen Corona-Tests an Schulen noch stattfinden werden, ließ Polaschek weiter offen. "Vorerst" werde an der Teststrategie für Schulen festgehalten, hieß es ohne nähere Eingrenzung des Zeitraums.