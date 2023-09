Schulbeginn: Lehrergewerkschafter kritisieren "Chaos"

Das am Montag auch in Oberösterreich angelaufene Schuljahr hat aus Sicht der Lehrervertretung holprig begonnen. Der Personalmangel führe österreichweit dazu, dass sich viele Standorte mit Provisorien behelfen und Angebote wie Sprachförderung oder anderen Förderunterricht ausfallen lassen müssten.

Dazu kämen auch heuer Probleme mit der Verwaltung, wodurch fallweise selbst vorhandene Lehrer nicht unterrichten könnten, sagt Wiens oberster Lehrervertreter, der Christgewerkschafter Thomas Krebs (FCG). Er spricht von "Chaos". Die Schulen in Wien hielten sich über Wasser, indem sich teilweise zwei bis drei Lehramtsstudierende die Führung einer Klasse aufteilten und nebenbei versuchten, ihre Ausbildung fortzuführen.

Ähnlich sieht es der Vorsitzende der ARGE Lehrer in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Paul Kimberger. Insgesamt sei der Schulbeginn "sehr holprig" verlaufen, sagt er. Kimberger rechnet mit einer Verschärfung der Lage im Lauf des Schuljahrs.

"Problem in erster Grippewelle"

Denn während in früheren Jahren die Bildungsdirektionen immer etwas mehr Posten ausgeschrieben hätten, um erfahrungsgemäß bald nach Schulbeginn benötigte Personalreserven zu schaffen, brauche man heuer schon das gesamte verfügbare Personal, um eine Minimalbesetzung sicherzustellen – besonders an den Pflichtschulen (v.a. Volks- und Mittelschulen), aber auch in den anderen Schultypen. "Das wird spätestens bei der ersten Grippewelle im Herbst ein Problem."

Bei einer Pressekonferenz in Linz nannte die FPÖ den Lehrermangel gestern "nur die Spitze des Eisbergs" der Probleme an den Schulen. Das Bildungssystem werde auch von zu viel Bürokratie und Sprachbarrieren bei den Schülern gelähmt, sagten FP-Bildungssprecher Hermann Brückl und Landesparteisekretär Michael Gruber. Die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen würden "immer mehr ins Hintertreffen" geraten.

FPÖ will "Verbot von Gendern"

Brückl und Gruber forderten unter anderem eine Deutschpflicht an Schulen – auch auf dem Schulhof. Zudem sollte die Möglichkeit der Teilnahme an Klimademos unterbunden werden, LGBTQ-Themen sollten in Schulen nicht behandelt werden.

Gruber sprach sich auch für eine Verkürzung der Lehrerausbildung im Primarbereich, eine Dienstrechts- und Besoldungsreform sowie ein "Verbot von Gendern" im Unterricht aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.