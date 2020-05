Schul-Neustart als Probegalopp für den Herbst

"Eine fast normale Schule" nannte es Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einem Schulbesuch gleich am Montag in der Früh – wobei die Abläufe sich doch deutlich von ganz normalen Schultagen unterschieden: So begann der Schultag in der Regel mit Mindestabständen vor den Schultoren, einer Begrüßungs-Handdesinfektion sowie dem Gang schnurstracks ins Klassenzimmer meist anhand markierter Wege, gefolgt von ausgiebigem Händewaschen in den nur halb gefüllten Klassen. Rund die Hälfte der 700.000 Schüler an Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen (NMS) und Sonderschulen war gestern in ihre Klassen zurückgekehrt.

Deutlichstes Zeichen für den neuen Schulalltag war der allgegenwärtige Mund-Nasen-Schutz, der grundsätzlich überall abseits vom Sitzplatz in der Klasse getragen werden soll.

Faßmann appellierte dabei, die Maskenregeln mit "Hausverstand" und situationsbezogen anzuwenden. Bei unter Zehnjährigen "kann man hier toleranter vorgehen, insbesondere dann, wenn man sich in einer Schule befindet mit einer großen Fläche, mit einer geringen Dichte pro Flächeneinheit." Umgekehrt sei die Maske bei engen räumlichen Situationen notwendig. Über generelle Lockerungen wollte Faßmann noch nicht öffentlich nachdenken. Im Herbst solle der Unterricht aber wieder normal stattfinden, hatte der Minister zuvor im Ö1-Morgenjournal erklärt.

Bis zum Ende des Schuljahres haben die Kinder nun im block- oder tageweise wechselnden Schichtbetrieb rund 15 Tage Unterricht (im Westen zwei Tage länger).