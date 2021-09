Schüler: 27 Prozent mit nicht-deutscher Umgangssprache

Das ergibt eine von OGM und APA durchgeführte Datenauswertung. Die aktuellsten Daten stammen vom Schuljahr 2019/20. Besonders hoch ist der Anteil an den Neuen Mittelschulen (33,3 Prozent). An den Gymnasien sind es 21 und an Volksschulen 30,9 Prozent.

Dass sie alle Förderbedarf hätten oder gar kein Deutsch sprechen, lässt sich daraus nicht ableiten, wie Johannes Klotz von OGM betont. Häufig bedeute eine andere Umgangssprache auch, dass Kinder mehrsprachig aufwachsen. In vielen Fällen geben Kinder Deutsch als zweite oder dritte Sprache an.

Traun, Wels: Mehr als 60 Prozent

Dementsprechend geben in den zweisprachigen Gebieten Kärntens und des Burgenlands auch viele Volksschüler Slowenisch oder Kroatisch als Erstsprache an.

Sieht man von einzelnen Wiener Gemeindebezirken ab, liegt die Gemeinde mit dem höchsten Anteil an Volksschülern nicht-deutscher Umgangssprache – Kittsee – im Burgenland. In anderen Gemeinden weisen die Zahlen auf die Spuren der Arbeitsmigration vergangener Jahrzehnte hin – etwa in Traun, Wels, Mattighofen, Attnang-Puchheim und Ansfelden mit mehr als 60 Prozent nicht-deutscher Erstsprache an Volksschulen.