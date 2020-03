Schönborn: "Wir werden die Globalisierung korrigieren müssen"

Weil er nach einer Krebsoperation und einem Lungeninfarkt zu den besonders gefährdeten Personen zählt, ist die ORF-Pressestunde mit Kardinal Christoph Schönborn gestern aus dem erzbischöflichen Palais gesendet worden. Dort arbeitet er derzeit im Homeoffice.

Er hoffe als Konsequenz aus der Corona-Krise auf ein Umdenken der Gesellschaft: "Wir werden die Globalisierung korrigieren müssen." Dass Konzerne weltweit "Gewinne abgrasen" ohne Steuern zu bezahlen, werde nach der Krise hoffentlich nicht so weitergehen, sagte der Kardinal.

Zu der mancherorts aufgeworfenen Frage, ob das Virus eine Strafe Gottes sei, plädierte Schönborn dafür, die Gottesfrage hier herauszulassen. Die Frage sei vielmehr, ob unser Lebensstil angepasst sei. Müsse man übers Wochenende zum Shoppen nach London fliegen oder Weihnachten auf den Malediven verbringen? Schönborns Antwort: "Die Krise wird das Angesicht der Erde verändern."

> Video: Kardinal Schönborn zur Corona-Krise

Und er hoffe, so der Kardinal, dass es für die sogenannten "Helden des Alltags" (Verkäufer, Pflegepersonal etc.) auch nach der Krise weiterhin mehr Wertschätzung gebe. Es solle einen "Zuwachs an Menschlichkeit" und mehr Respekt für Berufe wie Straßenbahnfahrer oder Raumpflegerinnen geben.

Lob hatte der Erzbischof für das Krisenmanagement der Regierung parat. Diese gehe einen guten und verantwortungsvollen Weg.

Dass Ostern heuer angesichts der Ausgangsbeschränkungen nicht wie gewohnt gefeiert werden kann, sei zwar "schmerzlich, aber es ist trotzdem Ostern." Der Glaube hänge davon nicht ab.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.