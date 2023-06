Schönborn ruft zum Gebet für Politiker auf

Zu aktuellen politischen Ereignissen wolle er keine Kommentare abgeben, sagte er am Donnerstag beim Wiener Stadtumgang zum Fronleichnamsfest. Politiker und Politikerinnen hätten aber große Verantwortung, und "die Häme ist permanent", gab der Wiener Erzbischof zu bedenken.

Fußfrei in der ersten Reihe zu sitzen und zu kritisieren, sei wesentlich einfacher, als Verantwortung zu übernehmen und sie zu tragen, so Schönborn: "Bitte beten wir für die, die bereit sind, in der Öffentlichkeit Verantwortung zu übernehmen. Beten wir auch für den Frieden."

Salzburgs Erzbischof Franz Lackner erinnerte an die Mitverantwortung der Kirche für das Gemeinwohl. Sie habe "eine Heilsgeschichte und auch Unheilsgeschichte" hinter sich.

