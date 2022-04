Schönborn: "Die Ukraine braucht die Solidarität"

Am Palmsonntag segnet Kardinal Christoph Schönborn traditionell die Palmzweige und tritt in der ORF-Pressestunde auf. Im Mittelpunkt stand dabei die Ukraine: Schönborn rief zur vollen Solidarität mit dem von Russland angegriffenen Land auf. Mehr dazu im Video:

Die Ukraine befinde sich in Notwehr und müsse sich – unterstützt vom Westen – verteidigen. Im Nachhinein sei es unfassbar, dass die freie Welt 2014 nach der Annexion der Krim nicht stärker reagiert habe, kritisierte der Kardinal. Es sei tragisch, dass Waffen geliefert werden müssten, um den russischen Aggressionskrieg zu stoppen. Ob es hier einen anderen Weg gäbe, könne er nicht beurteilen. Er begrüße jede Friedensinitiative.

Stimmung kann sich drehen

"Es darf keine Neutralität gegenüber der Not geben,", sagte Schönborn mit Blick auf Österreich. Er forderte eine Solidarität mit den Flüchtlingen und zog Vergleiche zur Situation 2015. Grundsätzlich seien alle Flüchtlinge Menschen, so der Kardinal. Damals seien vielfach junge Männer gekommen, jetzt seien es vor allem Frauen mit Kindern. "Das ist eine andere Situation", sagte Schönborn. Er hoffe, dass die Flüchtlingswelle nicht so groß werde wie 2015, dass die Stimmung sich drehe. Die Gesprächsbereitschaft zur russisch-orthodoxen Kirche, die Russlands Präsident Wladimir Putin unterstützt, will Schönborn erhalten. Auch wenn dies bisher nicht gelungen sei.

Sehr verärgert zeigte sich der Wiener Erzbischof über das ständige Nörgeln der Österreicher über die Corona-Maßnahmen. Es sei nicht die Regierung, die einen Zick-Zack-Kurs fahre, sondern das Virus. Die Österreicher sollten sich bewusst sein, wie gut es ihnen gehe.