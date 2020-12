Schönborn appelliert für Aufnahme von Flüchtlingen

Bürgermeister, Gemeinden, Pfarren hätten ihre Bereitschaft erklärt, Familien aufzunehmen. "Die Menschen in diesen Lagern haben fast immer dramatische Fluchtwege hinter sich. Die Hoffnung auf eine menschenwürdige Zukunft hält sie aufrecht. Wir können nicht alles Leid der Welt lösen. Aber das Klopfen der Herbergsuchenden sollten wir nicht überhören", so der Wiener Erzbischof. Er verwies dabei auf den Besuch des Innsbrucker Bischofs Hermann Glettler in der Vorwoche auf der griechischen Insel Lesbos. Dieser habe die Zustände im dortigen Lager Kara Tepe als "erschütternd und katastrophal" bezeichnet.

Die Frage spaltet die Regierung bisher: Während sich die Grünen für Aufnahmen aussprechen, stellt sich die ÖVP vehement dagegen.