"Schlüsselland" Oberösterreich wie immer im Bundestrend

Oberösterreich ist traditionell ein Trendland: Seit 1945 lag stets derjenige bei Nationalratswahlen vorne, der auch bundesweit das stärkste Ergebnis eingefahren hat - das bedeutet, dass es bei Parlamentswahlen meist eine rote Mehrheit gab, obwohl das Bundesland seit Kriegsende ÖVP-regiert ist.

Diesmal holte die ÖVP mit 37,48 Prozent (plus 6,03) den ersten Platz, die SPÖ blieb auf dem zweiten und schaffte trotz Verlustes von 5,07 Prozentpunkten noch 22,53 Prozent. Die FPÖ, die zuletzt knapp an die SPÖ herangekommen war, büßte diesmal 8,27 Prozentpunkte ein und erreichte 18,57 Prozent. Die Grünen legten um satte 8,57 Prozentpunkte auf 12,25 Prozent zu. Die NEOS verzeichneten ein Plus von 1,93 Prozentpunkten auf 6,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,4 Prozent. Das ist ein Minus von 19,4 Prozentpunkten, allerdings muss man bedenken, dass auch in Oberösterreich die Zahl der Wahlkarten deutlich gestiegen ist: Hatten 2017 noch 159.672 Personen eine beantragt, so waren es diesmal 186.683. Insgesamt waren im Bundesland diesmal 1,104.436 Personen wahlberechtigt.

FPÖ muss Federn lassen

Auf Ebene der Gemeindeergebnisse betrachtet wurde die oberösterreichische Landkarte weitgehend türkis eingefärbt. Die ÖVP erreichte in den meisten Orten eine Mehrheit. Wenige Ausnahmen waren SPÖ-Gemeinden im Salzkammergut und im Zentralraum sowie die Statutarstädte Linz, Wels und Steyr. Einzige blaue Gemeinde ist nach vorläufigem Ergebnis St. Pankraz. Stärkste ÖVP-Gemeinde wurde nach vorläufigem Ergebnis Kaltenberg, wo man um 8,68 Prozentpunkte auf 72,21 zulegte. Dort wurde auch die höchste Wahlbeteiligung im Bundesland verzeichnet (85,17 Prozent).

SPÖ-Hochburgen sind wie immer Obertraun (47,01 Prozent, plus 1,08) und Hallstatt (45 Prozent, minus 5 Prozentpunkte). Das rote Bad Ischl ging den Sozialdemokraten aber diesmal verloren und wurde türkis: Dort verlor die SPÖ 5,57 Prozentpunkte und kam auf 25,96 Prozent, die Volkspartei schaffte 34,28 Prozent (plus 7,83). Auch das üblicherweise SPÖ-dominierte Leonding wurde türkis, die Grünen überholten dort die FPÖ.

Die traditionell stärkste blaue Gemeinde St. Georgen am Fillmannsbach blieb zwar jener Ort mit dem besten freiheitlichen Ergebnis, allerdings musste die FPÖ dort ordentlich Federn lassen - ihr Anteil sank um 11,09 Prozentpunkte auf 39,91 Prozent - und Platz eins sogar an die ÖVP (44,64 Prozent, plus 8,89) abgeben. Die Grünen schnitten vor allem im Linz-nahen Mühlviertel stark ab: In Ottensheim erreichten sie mit 28,6 Prozent ihr bestes Ergebnis, ein sattes Plus von 18,79 Prozentpunkten. Die NEOS erzielten in Hofkirchen im Traunkreis ihr Spitzenresultat mit 11,70 Prozent (plus 5,38 Prozentpunkte). Die Liste Pilz schaffte in keiner Gemeinde die Vier-Prozent-Hürde. Lesen Sie dazu: Top- und Flop-Gemeinden der Parteien in Oberösterreich

Linz, Wels und Steyr mit SPÖ-Mehrheit

Im auf Stadtebene blau regierten Wels - der siebentgrößten Stadt Österreichs - verloren die Freiheitlichen 10,07 Prozentpunkte und kamen nur mehr auf 20,8 Prozent. Die großen Gewinner waren die Grünen (plus 9,67 auf 13,14 Prozent) sowie die ÖVP (plus 5,41 auf 26,58 Prozent). Die SPÖ verlor 4,72 Prozentpunkte und kam auf 29,66 Prozent. Die Wahlbeteiligung sank um 5,44 Prozentpunkte auf nicht ganz 58 Prozent.

Auch die anderen Statutarstädte holte sich die SPÖ: In Linz schaffte sie es trotz starker Verluste von fast acht Prozentpunkten, die Nummer eins zu bleiben. Sie kam auf 29,88 Prozent. Die ÖVP (25,03 Prozent, plus 4,07), aber auch die Grünen (18,08 Prozent, plus 13,41) überholten die Freiheitlichen (15,43 Prozent, minus 8,31).

In Steyr rutschte die SPÖ zwar unter die 40-Prozent-Marke (37,18 Prozent, minus 3,55), hielt aber den ersten Platz. Die ÖVP kletterte von 17,54 auf 23,16 Prozent, die FPÖ sackte um gut zehn Prozentpunkte auf 18,16 Prozent ab. Die eigentlichen Gewinner sind auch hier die Grünen, die um 9,8 Prozentpunkte zulegten und bei 13,11 halten.