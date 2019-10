Schlüsselfiguren der türkis-grünen Sondierungen: Steiner und Brosz

Als am Dienstag VP-Obmann Sebastian Kurz zum Vier-Augen-Gespräch mit Grünen-Chef Werner Kogler ins Winterpalais von Prinz Eugen kam, war sein engster Berater an seiner Seite: Stefan Steiner. Kurz danach trudelte Kogler ein, er wurde vom früheren grünen Klub-Vize Dieter Brosz begleitet. Beide sollen bei dem Gespräch der Parteichefs nicht anwesend gewesen sein, ob sie selbst parallel verhandelt haben, ist nicht dokumentiert.

Steiner und Brosz sind Schlüsselfiguren der türkis-grünen Sondierungen. Steiner, der seit einer Fußballverletzung vor wenigen Wochen auf Krücken humpelt, förderte Kurz’ Aufstieg. Als dieser mit 24 Jahren Integrationsstaatssekretär wurde, machte er den Juristen zu seinem Büroleiter. Die Symbiose funktionierte: Beim Ausbruch der Flüchtlingskrise riet Steiner seinem Chef eindringlich davon ab, zum Westbahnhof zu fahren, um die Ankommenden zu empfangen.

Er sei jemand, der immer alles bis zum Ende durchdenkt, beschrieb Kurz einmal seinen Berater. Steiner, der als Kind in Istanbul aufwuchs, wo seine Eltern an der deutschen Schule unterrichteten, wurde vom damaligen VP-Chef Josef Pröll entdeckt. Heute arbeitet der 41-Jährige als selbstständiger Berater, mit Kurz als Auftragggeber. Sein monatliches Honorar soll bei 33.000 Euro liegen. An einem Ministeramt war der medienscheue Einflüsterer nie interessiert. Er wolle Zeit für seine drei Kinder haben, sagt er.

Bei Filzmaier studiert

Brosz kommt wie Steiner aus Niederösterreich. Von 1999 bis 2017 war er Abgeordneter und nahm im grünen Klub eine führende Rolle ein. Fehlentscheidungen im Wahlkampf 2017, der mit dem Ausscheiden der Grünen aus dem Parlament endete, wurden ihm angelastet. Nach dem Mandatsverlust machte er sich mit der Firma "Brosz Verhandeln und Kommunizieren" selbstständig. Das Handwerkszeug hatte er bei Peter Filzmaier an der Donau-Uni Krems gelernt, wo er politische Kommunikation studierte. Thema der Masterarbeit: "Negative Campaigning". Im EU-Wahlkampf tauchte der 50-Jährige wieder an Koglers Seite auf. Brosz habe viel Erfahrung und könne sich auf die Denkweise der politischen Kontrahenten einstellen, lobte Kogler seinen Parteifreund. Mit ihm bereitete er sich auf die TV-Duelle vor. Über die Bezahlung ist nichts bekannt.

Auf seiner Firmen-Homepage gibt Brosz, der schon 2003 an den damals schwarz-grünen Regierungsgesprächen teilnahm, Tipps fürs Verhandeln, die Kogler auch jetzt beherzigen dürfte. "Ich weiß nicht nur, welche Dynamiken am Verhandlungstisch entstehen, sondern auch, was sich vor der Tür abspielt", schreibt Brosz. Ein falsches Wort in der Öffentlichkeit könne das mühsam aufgebaute Vertrauen im schlimmsten Fall zerstören.

