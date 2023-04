Schlechtes SPÖ-Ergebnis in Salzburg: "Manche sollten sich in den Spiegel schauen"

Nach der Salzburg-Wahl, die einen ÖVP-Sieg mit Verlusten, starke FPÖ-Zugewinne und eine Sensation der KPÖ brachte, gab es in der ORF-Sendung "Im Zentrum" reichlich Gesprächsbedarf. Zu Beginn war die ehemalige ÖVP-Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat am Wort, die die starken Verluste der ÖVP mit einem allgemeinen Trend begründete: "Die Unzufriedenheit mit den Regierenden führt dazu, dass die Ränder gestärkt werden. Und der Protest ist attraktiver zu wählen."

Eine Anspielung auf die KPÖ, die mit 11,7 Prozent der Wählerstimmen den Sprung in den Landtag schaffte. Laut Medienmanager Gerhard Zeiler steht die KPÖ-Überraschung in direktem Zusammenhang mit dem schwachen Ergebnis der SPÖ, die keinen Inhalte-Wahlkampf, sondern einen Persönlichkeitswahlkampf geführt habe: "Es ist ja nicht so, dass plötzlich jeder fünfte Einwohner der Stadt Salzburg Kommunist geworden ist". Der Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner gab Zeiler allerdings keine Schuld am schlechten Abschneiden: "Manche sollten sich in den Spiegel schauen. Dieses Ergebnis kann man vielen umhängen, aber nicht der Parteivorsitzenden."

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktionale Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Deutlich mehr Inhalte sah Unternehmer Christoph Chorherr bei den Grünen, die massiv auf das Umweltthema gesetzt haben, "weil die Hütte brennt". Angesprochen auf das schlechte Abschneiden seiner Partei ortete Neos-Mitbegründer Veit Dengler ein "spezifisches Problem" in Salzburg. Dort sei immer wieder gestritten worden, zusätzlich dazu gebe es aber noch ein anderes Problem: "Wir wissen nicht, wofür wir stehen. Wir sind so getrieben nach Inhalten, dass eine klare Vision dadurch verloren geht."

Diskutiert wurde auch die Frage, ob die FPÖ nach ihrem großen Salzburg-Erfolg reif für die Kanzlerschaft sei. Für Hilmar Kabas kommt diese Frage zu früh, laut dem FPÖ-Ehrenobmann müsse der Staat zuerst andere Probleme beseitigen. Welche Probleme das sind, konnte Kabas allerdings nicht erklären.

Video: Politologe Peter Filzmaier über die Salzburg-Wahl

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper