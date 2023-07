Schlagabtausch um "Normalität" nun innerhalb der ÖVP

Am Donnerstag äußerte sich der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, dazu. "Für mich ist die gesamte derzeitige Debatte – mit ,ich oder du‘, ,wir gegen‘ oder ,unsere Leute‘ und anderen Begriffen – unverständlich. Sie geht an den Themen der Menschen vollständig vorbei", sagte er bei seiner Sommertour zu den Aussagen von Kanzler Karl Nehammer und Niederösterreichs Landeschefin Johanna Mikl-Leitner.

Karas kommt aus der niederösterreichischen Volkspartei. Seine Spitzenkandidatur bei den Europawahlen 2024 ist fraglich, weil er seine Partei oft kritisiert.

VP-Generalsekretär Christian Stocker reagierte ungehalten. "Wir machen Politik für die vielen, ohne die wenigen zu vergessen – das hat Nehammer klargemacht und daran werden wir weiterhin festhalten. Die Menschen in unserem Land erwarten sich von politischen Vertretern zu Recht sachliche Politik und keine unnützen Wortgefechte."

Alltagsdinge Alltagsdinge Sind wir noch normal? Vieles, was normal ist, ist aber zeitabhängig. von Roman Sandgruber Sind wir noch normal?

Ab- statt Ausgrenzung

Die Kritik von Karas an der Linie der Volkspartei sei entbehrlich, denn "es geht nicht um Aus-, sondern um Abgrenzung. Das ist ein wesentlicher Unterschied und im politischen Geschehen auch notwendig. Wir sehen die Normalität als Teil der Politik der Volkspartei und lassen uns diese Begrifflichkeiten nicht ausschließen."

Die VP stehe in der Mitte der Gesellschaft und vertrete "die Anliegen der breiten, oft schweigenden Mehrheit", so Stocker. Dagegen würden die Ränder auf der rechten und linken Seite immer lauter und die Anliegen in der Mitte der Gesellschaft übertönen. FPÖ und SPÖ würden nur mehr eine Politik für die "laute Minderheit" machen.

Mehr zum Thema Innenpolitik "Von normal weit entfernt": Schwarz-blauer Schlagabtausch geht weiter WIEN. Normalitäts-Debatte: Der Zwist zwischen ÖVP und Freiheitlichen hat sich auch am Wochenende unvermindert fortgesetzt. "Von normal weit entfernt": Schwarz-blauer Schlagabtausch geht weiter

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper