"Schicksalsgemeinschaft": Vorbauen für den Notfall

Leonore Gewessler und Robert Habeck sind allein aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit schon in einer Schicksalsgemeinschaft. Die beiden Grünen – er deutscher Vizekanzler und Wirtschaftsminister, sie Österreichs Energie- und Klimaschutzministerin – müssen mit der Aufrechterhaltung der Gasversorgung um eine Energieform kämpfen, die ihre Parteien längst durch Alternativen ersetzen wollen.

Von einer "Schicksalsgemeinschaft" sprach denn auch Habeck bei seinem gestrigen Wien-Besuch. In dieser befinden sich für ihn wegen der unsicheren Gaslieferungen aus Russland nicht nur Deutschland und Österreich, sondern die gesamte EU. Europa sei damit konfrontiert, abhängig und ausbeutbar zu sein, "aber so düster der Tag ist, das muss ja nichts Schlechtes sein, denn damit geht natürlich auch ein waches Bewusstsein einher, dass Politik, dass Demokratien einen Unterschied machen können." Gewessler unterstrich die Notwendigkeit des raschen Ausbaus alternativer Energieformen: "Was manche früher als grüne Träumerei abgetan haben, zeigt sich heute als Staatsräson."

Zur kurzfristigen Krisenbewältigung unterzeichneten Gewessler und Habeck ein Abkommen, wonach auch bei Gasmangel die Durchleitung aufrechterhalten bleiben soll. Auch mit Tschechien hatte Habeck am Montag ein Abkommen paktiert. In Österreich ist dies etwa für Tirol und Vorarlberg wichtig, die am deutschen Netz hängen. Umfasst sind der Gasspeicher Haidach, den Österreich befüllt, und deutsche LNG-Terminals.

Beitrag von Haushalten

Ein düsteres Bild zeichnete Habeck, der in Deutschland Ende Juni auch schon die Alarmstufe des Gas-Notfallplans ausgerufen hatte, dennoch für den Herbst und Winter. Bei kurzfristigen Versorgungsengpässen seien der Gedanke "Frieren muss niemand" und der Fokus auf private Haushalte richtig, bei monatelangen Lieferunterbrechungen müssten aber auch "die privaten Haushalte einen Anteil leisten", denn ein monatelanger Stillstand der Industrieproduktion hätte massive Folgen für alle.

Den Blick in eine Zukunft mit geringerer Abhängigkeit von russischem Gas wagten Gewessler und Habeck bei einem Besuch des Wärmepumpenkraftwerks Simmering. Vizekanzler Werner Kogler fehlte coronabedingt. Habeck traf auch Wirtschaftsressort-Kollegen Martin Kocher, Europaministerin Karoline Edtstadler (beide VP) und zum Abschluss Bundespräsident Alexander Van der Bellen – alle betonten, wie wichtig Solidarität sei.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) stimmte gestern in die Rufe von ÖVP-Landeshauptleuten nach einem Strompreisdeckel ein, indem er einen "Preisgipfel" zwischen Bund und den Ländern forderte.