Schengen-Veto: Kanzler weist Boykottdrohungen zurück

Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) hat am Sonntag das Veto gegen einen Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien verteidigt. Österreich habe „kräftig“ und nationalstaatlich handeln müssen, weil es in keinem der anderen EU-Staaten einen ähnlich starken Druck im Hinblick auf nicht registrierte Grenzübertritte gebe, begründete Nehammer den Alleingang in der ORF-"Pressestunde".

Von mehr als 100.000 in Österreich aufgegriffenen Asylwerbern oder Migranten seien 75.000 noch nicht registriert. Das hätte aber beim Überschreiten der EU-Außengrenze passieren müssen. Aus Befragungen und der Auswertung von Handydaten wisse man, dass viele Nichtregistrierte über Rumänien oder Bulgarien kommen würden, sagte Nehammer. Wenn beide Länder hier andere Daten ins Spiel bringen, liege das an der Nichtregistrierung. Rumänien und Bulgarien könnten also die wahren Zahlen gar nicht wissen.

Video: Das sagte Nehammer in der ORF-Pressestunde zum Thema Schengen-Veto

Sorgen der Wirtschaft

Österreichs Veto, mit dem die Erweiterung des Schengen-Raums blockiert ist, wurde in fast allen EU-Staaten kritisch aufgenommen. Rumänien hat deshalb seinen Botschafter aus Wien abgezogen (die OÖN berichteten). Die Sorge heimischer Wirtschaftsvertreter, wonach angesichts erster Boykottdrohungen mit schädlichen Auswirkungen zu rechnen sei, teilt Nehammer nicht.

Es wäre "absolut unzulässig", ein sicherheitspolizeiliches Problem und Wirtschaftspolitik zu vermengen. Der Kanzler verwies darauf, dass ein Boykott österreichischer Firmen in Rumänien oder Bulgarien eher diesen Ländern selbst schaden würde. Schließlich stünden diese Unternehmen für Investitionen und Arbeitsplätze.

Schengen-Veto: "Österreich wendet sich von Europa ab" Viel Enttäuschung und Kritik gibt es nach dem Veto von Österreich gegen den Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien. Die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger sagt: "International wird es so gewertet, dass sich Österreich von Europa abwendet und Russland zuwendet."

Über ein Einlenken Österreichs will Nehammer erst sprechen, wenn in Rumänien und Bulgarien der Grenzschutz verbessert worden sei. Es liege an der EU-Kommission, die Vorschläge von Innenminister Gerhard Karner (VP) aufzugreifen. Österreich habe auch immer ein Hilfsangebot an Bulgarien und Rumänien gestellt. Dass Schengen nicht funktioniere, würden die vielen Binnenkontrollen innerhalb der EU zeigen. Nehammer verwies darauf, dass auch Deutschland einst Österreichs Schengen-Beitritt zweieinhalb Jahre lang blockiert habe.

Dem Einwand, dass er Ungarn schone, obwohl sein Amtskollege Viktor Orban auch viele Migranten unregistriert durchwinken lasse, hielt Nehammer die Notwendigkeit von sicherheitspolizeilicher Kooperation mit dem Nachbarland entgegen.

Schweigende Grüne

Während die Grünen, die sich zuletzt gegen den Veto-Kurs ausgesprochen haben, diesmal schwiegen, kam heftige Kritik aus der Opposition. FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz warf Nehammer und Karner vor, auf das eigene Versagen bei der illegalen Einwanderung mit "Tarnen, Tricksen, Täuschen und Abschieben der eigenen Verantwortung" zu reagieren. Für Neos-Klubvize Niki Scherak beschneidet das "populistische Veto" Freiheiten der EU-Bürger und gefährdet den Wirtschaftsstandort. Nur die SPÖ ringt selbst um eine einheitliche Linie.

