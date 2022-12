Schengen-Veto gegen Rumänien und Bulgarien

Stark steigende Asyl- und Migrationszahlen haben die Bundesregierung ab Sommer vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. Mittlerweile steht fest, dass heuer mehr als 100.000 neue Asylanträge in Österreich zu bewältigen sind. Gemessen an den Einwohnern die höchste Zahl innerhalb der EU.

Kanzler Karl Nehammer sprach deshalb in einem "Kanzlergespräch" zum bevorstehenden Jahrestag (siehe auch oben) von einer "für Österreich tatsächlich dramatischen Migrationskrise". Er bekräftigte, dass die Regierung im Konflikt um die Erweiterung des Schengenraums gegen eine Aufnahme von Rumänien und Bulgarien stimmen werde. Denn viele der in Österreich gelandeten Asylwerber seien über die Türkei, Ungarn und diese beiden Länder gekommen. 40 Prozent von heuer 75.000 in Österreich ohne Registrierung Aufgegriffenen seien über Bulgarien und Rumänien eingereist. Das sei zu viel. Wobei sich Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gegen einen derartigen Vetokurs ausgesprochen hat.

Den Einwand, dass auch viele unregistrierte Migranten, die an der österreichischen Grenze aufgegriffen wurden, über das Schengenland Ungarn gekommen seien, relativiert der Kanzler: Das von Viktor Orban regierte Land habe auch einen Grenzzaun errichtet und heuer 100.000 illegal Eingereiste aufgegriffen und abgeschoben.

Gemeinsam mit Serbien, das zugesagt habe, etwa für Inder ab dem Jahreswechsel wieder eine Visapflicht einzuführen, sei Ungarn Teil der für Österreich strategisch wichtigen "Sicherheitspartnerschaft", um die illegale Migration zu reduzieren.

Übergeordnete Ziele bleiben für Nehammer die Errichtung eines flächendeckenden EU-Außengrenzschutzes inklusive Asylverfahren an den Grenzen. Wichtig seien auch Kooperationen mit den Herkunftsländern, um so mehr Rückführungsabkommen zu erreichen.