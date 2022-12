Schengen: Rumänien verwundert über Karners plötzlichen Schwenk

Der Brief ist an Österreichs Innenminister Gerhard Karner (VP) gerichtet, lesen können ihn alle: Denn Lucian Bode, der rumänische Innenminister, hat ihn als offenen Brief auf Facebook veröffentlicht. Er will von Karner wissen, was zwischen 16. und 18. November passiert sei.

Denn am 16. November habe sich Österreich beim Salzburg Forum noch für eine gemeinsame Erklärung ausgesprochen, in der "alle Mitglieder ihrer Zustimmung für die Schengen-Erweiterung um Rumänien Ausdruck verliehen haben". Persönlich habe ihm Karner im Jänner in einem Arbeitsgespräch zugesichert, dass Österreich den Schengen-Beitritt Rumäniens befürworte.

"Unwürdige Politspielchen"

Niemand in Rumänien könne nachvollziehen, "was binnen zwei Tagen" geschehen sei, um den plötzlichen Sinneswandel Österreichs zu bewirken. Politspielchen dieser Art seien "eines Landes mit einer gefestigten Demokratie und einer so reichen politischen Tradition wie jene Österreichs unwürdig", schreibt Bode in seinem offenen Brief.

Karner Bild: APA/AFP/MICHAL CIZEK

Rumänische Medien berichten, dass Österreichs Umdenken beim Thema Schengen die Behörden in Bukarest eiskalt erwischt habe. Zwischen Juni 2021 und Mitte November 2022 habe es demnach insgesamt 27 bi- und multilaterale Treffen auf verschiedenen Ebenen gegeben, wobei Österreich zu keinem Zeitpunkt Bedenken bezüglich Rumäniens Schengen-Beitritt angemeldet habe. Es habe stets geheißen, Österreich befürworte die Schengen-Erweiterung um Rumänien, heißt es in einem von den Medien zitierten Regierungsdokument.

Über die Bedenken der österreichischen Bundesregierung in puncto Schengen-Erweiterung im Allgemeinen und Beitritt Rumäniens im Besonderen habe Bukarest weder auf diplomatischem Weg noch über offizielle Kanäle erfahren, sondern aus der österreichischen Presse beziehungsweise den Berichten über Karners Statement vom 18. November und dessen erstmals angedrohtes Veto.

