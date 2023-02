Schengen: Diplomatische Offensive Rumäniens

Lkw-Staus an der Grenze zwischen Rumänien und Bulgarien

Eine Delegation des rumänischen Parlaments ist gestern nach Wien gekommen, um Gespräche zur Überwindung der österreichischen Blockade des Schengen-Beitritts Rumäniens zu führen. "Wir wollen ausloten, ob wir in Österreich noch einen verlässlichen Partner haben und ob es gelingt, einen Fahrplan zu erstellen", sagte der Leiter der Delegation, Ex-Außenminister Titus Corlatean.

Das Veto Österreichs gegen die Aufnahme Rumäniens (und Bulgariens) in den grenzkontrollfreien Schengen-Raum im Dezember des Vorjahres habe "ernsthaften Schaden" angerichtet, kritisierte Corlatean. Neben negativen Auswirkungen für die bilateralen Beziehungen habe der "unvorhersehbare" Schritt Österreichs innenpolitische Konsequenzen in Rumänien, indem antieuropäische Kräfte befeuert würden. "Die Rumänen fühlen sich gedemütigt", dies habe auch politische Folgen. "Aber wir wollen nicht, dass sich die antieuropäische Stimmung in unserem Land ausbreitet", sagt Corlatean.

Groß sei auch der wirtschaftliche Schaden für Rumänien durch den verzögerten Schengen-Beitritt, das betreffe österreichische Firmen ebenso. "Aber wir wollen nicht emotional handeln, daher bemühen wir uns um einen konstruktiven Dialog", sagte Corlatean.

Allerdings sei es nicht einfach gewesen, das Programm der Gesprächstermine zusammenzustellen, beklagte der rumänische Politiker. "Wir sind es nicht gewohnt, eine solche Zögerlichkeit zu sehen" bei der Wiederaufnahme eines Dialogs, so Corlatean. Weder Vertreter des österreichischen Innen- noch des Außenministeriums wollten die parteiübergreifende rumänische Delegation ursprünglich empfangen.

Gestern Nachmittag kam nun aber doch ein Treffen mit einem Sektionschef des Außenministeriums zustande. Außerdem gibt es unter anderem Treffen mit der Vorsitzenden des außenpolitischen Ausschusses des Nationalrats, Pamela Rendi-Wagner, dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (beide SP), Altbundespräsident Heinz Fischer und Vertretern der rumänischen Gemeinschaft in Wien.

